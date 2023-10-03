НБУ впроваджує керовану гнучкість обмінного курсу: що це таке та що зміниться для населення

За останні кілька років обмінний курс неодноразово змінювався. На початку повномасштабного вторгнення Нацбанк зафіксував офіційний курс долара на одному рівні. Зараз у НБУ повідомили, що впроваджують керовану гнучкість обмінного курсу.

У Нацбанку пояснили, чому це не означає, що курс відпустили у вільне плавання. А також голова Національного банку України Андрій Пишний розповів у коментарі кореспондентці Факти ICTV Христині Величанській, що треба знати про керовану гнучкість обмінного курсу.

Що таке режим керованої гнучкості обмінного курсу

У Нацбанку пояснюють, що режим керованої гнучкості обмінного курсу відрізняється від того, що діяв до 24 лютого 2022 року, коли НБУ лише згладжував курсові коливання.

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Зараз довоєнний режим не підходить, адже на ринку є структурний дефіцит валюти. Якщо було б плавання курсу, то це призвело б до постійного послаблення гривні.

Керована гнучкість дозволить компенсувати структурну різницю між попитом та пропозицією валюти. Тож курс зможе рухатися в обидва боки: як зростати, так і знижуватися.

НБУ не допускатиме як значного послаблення гривні, так і суттєвого зміцнення.

— Національний банк має значний обсяг міжнародних резервів — близько $40 млрд США на початок вересня. Це посилює нашу спроможність зберігати курсову стійкість, — йдеться у повідомленні.

Що керований обмінний курс означатиме для людей

У Нацбанку акцентують, що правила встановлення готівкового та карткового курсу залишаться без змін. Саме у цих сегментах ринку купує та продає валюту населення.

НБУ надалі спрямовує зусилля на мінімізацію різниці між готівковим та офіційним курсом.

Голова Нацбанку пояснює перехід до керованої гнучкості обмінного курсу.

— Перехід до керованої гнучкості курсу стосується насамперед роботи міжбанківського валютного ринку, де купує та продає валюту бізнес. Офіційний курс визначатиметься за міжбанком, але з поправкою, що НБУ значно стримуватиме курсові коливання на ньому та покриватиме структурний дефіцит валюти. Завдяки активній участі НБУ гривня зможе коливатися в обидва боки. Ці коливання будуть дуже незначними.

Перейдемо до населення. Правила курсоутворення в сегментах ринку, які стосуються населення, змін не зазнають. Йдеться про готівковий та картковий курси.

Нагадаю, що вже майже півтора року, попри фіксований офіційний курс, карткові курси банків та готівковий курс не є фіксованими. За цей час вони як зростали, так і знижувалися. До речі, загалом з початку року готівковий курс укріпився на 7%.

Що стосується різниці між готівковим та офіційним курсами, то у вересні вона становила цілком прийнятні 3,5% порівняно з 25% у травні-липні 2022 та з близько 10% у січні 2023. Вже понад півроку вона близько 5% і менше.

Ми й надалі докладатимемо зусиль для того, щоб різниця між готівковим та офіційним курсом була мінімальною. Для цього ми можемо послабити обмеження, як для збільшення можливостей банків задовольняти попит клієнтів на готівкову валюту, так і для розширення можливостей клієнтів купувати валюту у касах та онлайн, — сказав Пишний.

Чому перейшли до керованої гнучкості курсу

Нацбанк пояснює, що тривала фіксація обмінного курсу призводить до виникнення дисбалансів та спричиняє значні проблеми в майбутньому. Це може вплинути на послаблення економіки та фінансової системи та ускладнити відновлення ділової активності на етапі відбудови України.

Якщо багато років утримувати курс на одному рівні, можуть накопичитися валютні дисбаланси, вичерпатися міжнародні резерви, виникнути вимушена глибока девальвація та значний економічний спад.

Коли курс довго фіксується на одному рівні, може з’явитися оманливе відчуття його стабільності. Але чим довше так утримувати такий режим, тим важче з нього виходити.

— Від самого початку повномасштабної війни НБУ говорив, що фіксація курсу — це тимчасове явище. На тому етапі це був вимушений крок.

Але фіксований курс має також свої недоліки, особливо в довгій перспективі. Українці добре пам’ятають кризи 2008-2009 i 2014-2015 років. Значною мірою вони були спричинені зовнішніми чинниками.

Однак тривала фіксація курсу, що передувала цим кризам, тоді значно поглибила негативні наслідки для економіки.

Можна сказати, що перехід НБУ до режиму керованої гнучкості — це певною мірою запобіжний захід. Таким чином ми мінімізуємо ризик поганих негативних сценаріїв у майбутньому, — говорить голова НБУ.

Раніше ми розповідали, що Нацбанк пом’якшив продаж безготівкової валюти. Детальніше про це читай за посиланням.

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