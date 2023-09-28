Економія

Що буде з курсом та валютними обмеженнями в Україні: у Нацбанку розповіли про нову Стратегію

Богдана Макалюк, редакторка сайту 28 Вересня 2023, 13:00
Що буде з курсом та валютними обмеженнями: відповідь НБУ
Фото: Pexels

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