Що буде з курсом та валютними обмеженнями в Україні: у Нацбанку розповіли про нову Стратегію

Курс валют після повномасштабного вторгнення різко змінювався. Курс долара та євро різко зріс, потім потроху падав. Але НБУ зафіксував тоді курс долара на одному рівні та встановлював певні валютні обмеження.

Зараз усім українцям цікаво, що НБУ планує робити з курсом та валютними обмеженнями далі.

У НБУ дали відповідь на це питання у Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

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У НБУ пояснюють, що фіксація офіційного курсу та впровадження жорстких валютних обмежень 24 лютого 2022 року дали змогу запобігти паніці, сприяли адаптації бізнесу та населення до умов повномасштабної війни. Але з часом з’являлося більше недоліків.

НБУ нагадав, що після кризи 2014-2015 років перейшов до режиму плаваючого курсоутворення. Упродовж наступних років і до повномасштабного вторгнення курс гривні залишався відносно стабільним, хоча і були коливання в обидва боки відповідно до ринкових тенденцій.

Повернення до більш ринкових засад курсоутворення і цього разу дасть змогу посилити стійкість економіки та валютного ринку до зовнішніх та внутрішніх змін.

— Водночас про перехід до плаваючого курсоутворення чи “відпускання” курсу навіть у середньостроковій перспективі не йдеться. Спочатку, коли будуть сформовані стійкі передумови, НБУ перейде до керованої гнучкості, — зазначили у Нацбанку.

За такого режиму НБУ покриватиме структурний дефіцит валюти на ринку. Завдяки цьому курс зможе як послаблюватися, так і зміцнюватися.

Також Нацбанк не допускатиме ні стрімкого послаблення гривні, ні значного посилення.

У результаті продаж валюти НБУ даватиме змогу зберігати курсову стійкість, а високі ставки за гривневими депозитами у гривні й надалі захищатимуть заощадження від інфляційного знецінення.

Як відбуватиметься процес пом’якшення валютних обмежень:

мінімізація множинності обмінних курсів, збільшення можливостей для проведення торгових операцій бізнесу, сприяння новим кредитам / інвестиціям; лібералізація торгового фінансування, управління валютними ризиками банків, можливості репатріації відсотків за “старими” боргами; поступове зменшення валютних обмежень до рівня, який діяв до початку повномасштабної війни.

У Нацбанку додали, що не встановлює конкретних дат для переходу до більш гнучкого курсу чи пом’якшення обмежень. Це відбуватиметься, коли будуть сформовані належні стійкі передумови.

Цей режим дає змогу НБУ одночасно забезпечувати цінову та фінансову стабільність, а також підтримувати стійке економічне зростання. Повертатися до нього НБУ також буде лише за наявності відповідних передумов і це не питання найближчої перспективи.

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