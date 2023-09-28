Экономия

Что будет с курсом и валютными ограничениями в Украине: в Нацбанке рассказали о новой Стратегии

Богдана Макалюк, редактор сайта 28 сентября 2023, 13:00
Що буде з курсом та валютними обмеженнями: відповідь НБУ
Фото: Pexels

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