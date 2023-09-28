Что будет с курсом и валютными ограничениями в Украине: в Нацбанке рассказали о новой Стратегии

Курс валют после полномасштабного вторжения резко менялся. Курс доллара и евро сильно вырос, потом понемногу падал. Но НБУ тогда зафиксировал курс доллара на одном уровне и устанавливал определенные валютные ограничения.

Сейчас всем украинцам интересно, что НБУ планирует делать с курсом и валютными ограничениями.

В НБУ ответили на этот вопрос в Стратегии смягчение валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращение к инфляционному таргетированию.

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В НБУ объясняют, что фиксация официального курса и внедрение жестких валютных ограничений 24 февраля 2022 года позволили предотвратить панику, способствовали адаптации бизнеса и населения к условиям полномасштабной войны. Но с течением времени появлялось больше недостатков.

НБУ напомнил, что после кризиса 2014-2015 годов перешел в режим плавающего курсообразования. В течение последующих лет и до полномасштабного вторжения курс гривны оставался относительно стабильным, хотя и были колебания в обе стороны в соответствии с рыночными тенденциями.

Возврат к более рыночным основам курсообразования и на этот раз позволит усилить устойчивость экономики и валютного рынка к внешним и внутренним изменениям.

— В то же время, о переходе к плавающему курсообразованию или “отпусканию” курса даже в среднесрочной перспективе речь не идет. Сначала, когда будут сформированы устойчивые предпосылки, НБУ перейдет к управляемой гибкости, — отметили в Нацбанке.

В такой режим НБУ будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке. Благодаря этому курс сможет как ослабевать, так и укрепляться.

Также Нацбанк не будет допускать ни стремительного ослабления гривны, ни усиления.

В результате продажа валюты НБУ позволит сохранять курсовую устойчивость, а высокие ставки по гривневым депозитам в гривне и в дальнейшем будут защищать сбережения от инфляционного обесценения.

Как будет происходить процесс смягчения валютных ограничений:

минимизация множественности обменных курсов, увеличение возможностей для проведения торговых операций бизнеса, содействие новым кредитам/инвестициям; либерализация торгового финансирования, управление валютными рисками банков, возможности репатриации процентов по “старым” долгам; постепенное уменьшение валютных ограничений до уровня, действовавшего до начала полномасштабной войны.

В Нацбанке добавили, что не устанавливает конкретные даты для перехода к более гибкому курсу или смягчению ограничений. Это происходит, когда будут сформированы надлежащие устойчивые предусловия.

Этот режим позволяет НБУ одновременно обеспечивать ценовую и финансовую стабильность, а также поддерживать устойчивый экономический рост. Возвращаться к нему НБУ также будет только при наличии соответствующих предпосылок и это не вопрос ближайшей перспективы.

Ранее Нацбанк сообщил, что выводит из оборота определенные монеты и купюры. Читай об этом подробнее по ссылке.

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