Беспрецедентный уровень безработицы, но хорошие ожидания от курса доллара: результаты Диалогов об устойчивости

Одна из главных тем для обсуждения между украинцами сейчас — чего ждать от курса доллара дальше, ведь Нацбанк впервые с начала полномасштабной войны отпустил курс.

Медиахолдинг НВ провел с украинскими членами правительства и представителями крупного бизнеса Диалоги об устойчивости. Среди приглашенных был и глава Нацбанка Андрей Пышный: он отметил, что уже заметны результаты первых дней после введения контролируемого гибкого курса доллара.

Нацбанк радуется сдержанно, потому что, говорят, неделю ещё стоит подождать. Глава Нацбанка сообщил, что главный банк страны не печатает деньги уже десять месяцев. Об оживлении экономики говорила и приглашенная министр экономики Юлия Свириденко, однако большой проблемой нашей экономики называет безработицу, достигшую уже 18%.

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Вместе с тем Юлия Свириденко отметила, что деловая активность украинского бизнеса улучшается. 2023 год называют годом возобновления для бизнеса.

А вот беспрецедентный уровень безработицы также обусловлен тем, что квалификация работников часто не совпадает с требованиями работодателей. Решить эту проблему могут образовательные профильные курсы и гранты для предпринимателей, ведь именно с работы бизнеса будут восстанавливать экономику страны.

Так что в планах на бюджет в следующем году закладывают новые программы занятости и стимулирования предпринимательства.

Андрей Пышный говорит: управляемая гибкость доллара обходится стране гораздо дешевле, чем искусственное удержание уровня валюты.

— Мы в режиме управляемой гибкости и дальше будем реализовывать стратегию валютной либерализации, отменять валютные ограничения.

То есть Нацбанк планирует взять под контроль уровень инфляции в Украине.

Если ты хранишь свои сбережения в долларах, тебе не помешает знать несколько лайфхаков, как проверить деньги на подлинность. Читай об этом в нашем другом материале.

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