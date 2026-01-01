Новые услуги в 2026 году: что готовит Минцифра для украинцев

Украинская цифровая экосистема Дія готовится к очередному масштабному скачку. После успешного 2025 года, который стал временем интеграции искусственного интеллекта и углубленной персонализации, Минцифра анонсировала запуск революционных сервисов.

В 2026 году в смартфоне появятся услуги, о которых раньше не приходилось и мечтать — от онлайн-развода до цифрового пересечения границы.

О планах и достижениях проекта рассказала заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

Итоги 2025-го: 24 миллиона пользователей и успех ИИ

Прошлый год стал для Дії знаковым. Количество пользователей приложения выросло на 2 миллиона и на данный момент составляет 23,7 млн человек. Это значит, что сервис есть в кармане почти у каждого взрослого украинца.

По словам Валерии Коваль, государство становится всё менее заметным, но более эффективным:

Искусственный интеллект уже помогает заполнять формы, избавляя людей от рутины. Этот ассистент получил международное признание и закрепил за Украиной статус лидера во внедрении AI в госсекторе;

Более 100 компаний перешли на полный цифровой прием документов. Люди поделились копиями через Дію более 4 миллионов раз;

Популярность банковского продукта в рамках экосистемы продолжает расти — им пользуются уже 2,5 млн человек.

Читать по теме Онлайн-женитьба для военных: Минцифра готовит специальные слоты Минцифра анонсировала разработку специальных слотов для военных, чтобы упростить процесс женитьбы онлайн через Дію.

Топ-ожидания 2026: что готовит Минцифра

Заместитель министра подчеркнула, что в 2026 году темпы цифровизации будут только расти. Команда уже работает над списком услуг, которые окончательно изменят представление о бюрократии.

Самые громкие анонсы для Дії на 2026 год:

Интеграция процессов, которые позволят упростить процедуры на таможенных пунктах через приложение;

После успешного запуска брака в несколько кликов, министерство готовит техническую базу для процедуры расторжения брака;

Услуга станет прозрачной и лишенной коррупционных рисков;

Оформление ДТП без вызова полиции станет полностью цифровым;

Расширение функционала цифрового кошелька;

Возможность получить РНОКПП (идентификационный код) для ребенка непосредственно в приложении.

Также особое внимание уделят ветеранам и их семьям. Для них разрабатывают расширенный пакет сервисов, который будет включать как социальную поддержку, так и новые грантовые возможности через программу єРобота.

Поддержка бизнеса и ОО

Для предпринимателей 2026-й готовит упрощенное открытие счетов для ООО (ТОВ) и регистрацию общественных организаций (ОО). Это должно сделать общественный сектор и бизнес в Украине самыми динамичными в Европе.

Работы много. Но команды Дії и Минцифры продолжают работать и только наращивать темп, — резюмировала Валерия Коваль.

Сейчас на портале доступно более 160 услуг, а в мобильном приложении — 33 цифровых документа. Судя по анонсам, в 2026 году Дія окончательно превратится в супер-апп, сопровождающий человека во всех жизненных ситуациях.

Большинство документов появляются в Дії автоматически, это очень быстро и удобно. Но если твоя ID-карта еще не там, ты можешь добавить ее всего за несколько секунд. Читай, как добавить ID-карту в Дії.

