Нові послуги в Дії у 2026 році: що готує Мінцифра для українців

Українська цифрова екосистема Дія готується до чергового масштабного стрибка. Після успішного 2025 року, який став часом інтеграції штучного інтелекту та поглибленої персоналізації, Мінцифра анонсувала запуск революційних сервісів. У 2026 році в смартфоні з’являться послуги, про які раніше годі було й мріяти — від онлайн-розлучення до цифрового перетину кордону.

Про плани та досягнення проекту розповіла заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

Підсумки 2025-го: 24 мільйони користувачів та успіх ШІ

Минулий рік став для Дії знаковим. Кількість користувачів застосунку зросла на 2 мільйони і наразі становить 23,7 млн осіб. Це означає, що сервіс є в кишені майже у кожного дорослого українця.

За словами Валерії Коваль, держава стає все менш помітною, але більш ефективною:

Штучний інтелект вже допомагає заповнювати форми, позбавляючи людей рутини. Цей асистент отримав міжнародне визнання та закріпив за Україною статус лідера у впровадженні AI в держсекторі;

Понад 100 компаній перейшли на повний цифровий прийом документів. Люди поділилися копіями через Дію понад 4 мільйони разів;

Популярність банківського продукту в межах екосистеми продовжує зростати — нею користуються вже 2,5 млн людей.

Топ-очікування 2026: що готує Мінцифра

Заступниця міністра наголосила, що у 2026 році темпи цифровізації лише зростатимуть. Команда вже працює над списком послуг, які остаточно змінять уявлення про бюрократію.

Найгучніші анонси для Дії на 2026 рік:

Інтеграція процесів, що дозволять спростити процедури на митних пунктах через застосунок;

Після успішного запуску шлюбу в кілька кліків, міністерство готує технічну базу для процедури розірвання шлюбу;

Послуга стане прозорою та позбавленою корупційних ризиків;

Оформлення ДТП без виклику поліції стане повністю цифровим.

Розширення функціоналу цифрового гаманця;

Можливість отримати РНОКПП (ідентифікаційний код) для дитини безпосередньо у застосунку.

Також особливу увагу приділять ветеранам та їхнім родинам. Для них розробляють розширений пакет сервісів, що включатиме як соціальну підтримку, так і нові грантові можливості через програму єРобота.

Підтримка бізнесу та ГО

Для підприємців 2026-й готує спрощене відкриття рахунків для ТОВ та реєстрацію громадських організацій (ГО). Це має зробити громадський сектор та бізнес в Україні найбільш динамічними в Європі.

Роботи багато. Але команди Дії та Мінцифри продовжують працювати й тільки нарощувати темп, — резюмувала Валерія Коваль.

Наразі на порталі доступно понад 160 послуг, а в мобільному застосунку — 33 цифрові документи. Судячи з анонсів, у 2026 році Дія остаточно перетвориться на супер-апп, що супроводжує людину в усіх життєвих ситуаціях.

Більшість документів з’являються у Дії автоматично, це дуже швидко і зручно. Але якщо твоя ID-картка ще не там, ти можеш додати її усього за кілька секунд. Читай, як додати ID-картку в Дії.

