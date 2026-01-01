Для тебе Новини

Нові послуги в Дії у 2026 році: що готує Мінцифра для українців

Юлія Хоменко, редакторка сайту 01 Січня 2026, 13:00 3 хв.
Дія 2026: нові послуги
Фото Depositphotos

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь