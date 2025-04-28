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100 дней президентства Трампа: невыполненные обещания, скандальные законы и падение рейтинга

Анастасия Грубрина, журналист сайта 28 апреля 2025, 14:30
Когда 100 дней Трампа
Фото Getty Images
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