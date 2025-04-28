100 дней президентства Трампа: невыполненные обещания, скандальные законы и падение рейтинга

Человек-сделка, человек-экспрессия и изменчивое настроение. Наверное, именно такими словами для украинцев проходят первые 100 дней президентства Дональда Трампа. Возглавив США во второй раз, Трамп удивил не только жителей Америки, но и всего мира своими решениями и высказываниями.

30 апреля 2025 года проходит 100 дней Трампа в должности президента США. В нашем материале собираем все, чем они запомнились и какой курс избрал политик.

Когда 100 дней президента Трампа: и что произошло за это время

За первые 100 дней Дональда Трампа на втором сроке прошло действительно немало событий. Среди них наиболее яркими были следующие:

обещание закончить войну в Украине за 24 часа, а затем за полгода;

объявление ЧС в экономике США;

чрезвычайное положение в энергетике США;

ликвидация Департамента образования США;

остановка финансирования USAID;

выход из состава ВОЗ;

закрытие и сокращение Голоса Америки, Радио Свободы;

внедрение продажи гражданства США;

попытка “купить” Гренландию;

закрытие границ для мигрантов и массовая депортация;

обвал фондового рынка США;

возвращение смертной казни за убийство сотрудников правоохранительных органов;

приостановка финансирования университетов;

ограничение прав трансгендерных людей;

отмена программ разнообразия и равенства (DEI);

создание Трамп-коина, которым Трамп обогатил себя и друзей-инвесторов на несколько

миллионов долларов;

заморозка помощи Украины.

Администрация Трампа готовит список достижений Трампа и его команды, а также собирается очертить будущую политику президента. Об этом сообщает Reuters. На сотый день президентства Трамп посетит Мичиган.

В отчете Белого дома будут планы по достижению мира в Украине, миграционной политике США, торговых соглашениях, планах работы DOGE, изменениях во внешней политике США.

К слову, рейтинг Трампа продолжает падение. По опросу КМИС в Украине только 19% верят в его силу. А вот поддержка в США упала до рекордно низкого показателя – 41%. Это самый низкий уровень поддержки народа за последние 70 лет.

Сейчас рейтинг Дональда Трампа ниже того, что он имел во время первой каденции, во время выборов и вступления в должность. В общем, только 22% опрошенных американцев полностью поддерживают его решение, это также новый антирекорд. Категорически не одобряют его решения 45% опрошенных американцев.

Несколько иная статистика среди партий США. 86% республиканцев продолжают поддерживать своего президента. Среди демократов таковых только 7%.

Среди независимых Трампа поддерживают только 31% политиков. Здесь тоже произошло существенное падение поддержки. Подавляющее большинство (58% опрошенных) не одобряют работу вице-президента Джей Ди Венса.

Для издания Reuters критики отметили, что Трамп презирает права американцев и тех, кто претендует на гражданство, а также отчуждает союзников от США, и грозит уничтожить господство США в мире.

Американские СМИ продолжают суммировать “неутешительные результаты”. В частности, главный редактор The New Yorker Дэвид Ремник описал их как “100 дней бездарности”. Он объяснил, что Трамп развлекался, настраивая себя против европейских лидеров. В достаточно остром материале он упоминает и о том, что судебная система и народные протесты помешали некоторым решениям Трампа.

Рекорд провала после ста дней одновременно и впечатляющий, и предсказуемый. Без какой-либо очевидной цели Трамп оттолкнул Европу, Японию, Мексику и Канаду, еще больше подорвал НАТО и еще более открыто продемонстрировал свою приверженность Владимиру Путину.

Ранее мы рассказывали о разговоре Зеленского с Трампом на церемонии погребения Папы Римского.

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