100 дней президентства Трампа: невыполненные обещания, скандальные законы и падение рейтинга

Фото Getty Images Человек-сделка, человек-экспрессия и изменчивое настроение. Наверное, именно такими словами для украинцев проходят первые 100 дней президентства Дональда Трампа. Возглавив США во второй раз, Трамп удивил не только жителей Америки, но и всего мира своими решениями и высказываниями. 30 апреля 2025 года проходит 100 дней Трампа в должности президента США. В нашем материале собираем все, чем они запомнились и какой курс избрал политик. Когда 100 дней президента Трампа: и что произошло за это время За первые 100 дней Дональда Трампа на втором сроке прошло действительно немало событий. Среди них наиболее яркими были следующие: обещание закончить войну в Украине за 24 часа, а затем за полгода; объявление ЧС в экономике США; чрезвычайное положение в энергетике США; ликвидация Департамента образования США; остановка финансирования USAID; выход из состава ВОЗ; закрытие и сокращение Голоса Америки, Радио Свободы; внедрение продажи гражданства США; попытка “купить” Гренландию; закрытие границ для мигрантов и массовая депортация; обвал фондового рынка США; возвращение смертной казни за убийство сотрудников правоохранительных органов; приостановка финансирования университетов; ограничение прав трансгендерных людей; отмена программ разнообразия и равенства (DEI); создание Трамп-коина, которым Трамп обогатил себя и друзей-инвесторов на несколько миллионов долларов; заморозка помощи Украины. Администрация Трампа готовит список достижений Трампа и его команды, а также собирается очертить будущую политику президента. Об этом сообщает Reuters. На сотый день президентства Трамп посетит Мичиган. В отчете Белого дома будут планы по достижению мира в Украине, миграционной политике США, торговых соглашениях, планах работы DOGE, изменениях во внешней политике США. К слову, рейтинг Трампа продолжает падение. По опросу КМИС в Украине только 19% верят в его силу. А вот поддержка в США упала до рекордно низкого показателя – 41%. Это самый низкий уровень поддержки народа за последние 70 лет. Сейчас рейтинг Дональда Трампа ниже того, что он имел во время первой каденции, во время выборов и вступления в должность. В общем, только 22% опрошенных американцев полностью поддерживают его решение, это также новый антирекорд. Категорически не одобряют его решения 45% опрошенных американцев. Читать по теме ”Послушайте, они ошиблись”: Трамп об ударе России по Сумам с десятками жертв Трамп сделал заявления без уточнений. Что он имел в виду? Несколько иная статистика среди партий США. 86% республиканцев продолжают поддерживать своего президента. Среди демократов таковых только 7%. Среди независимых Трампа поддерживают только 31% политиков. Здесь тоже произошло существенное падение поддержки. Подавляющее большинство (58% опрошенных) не одобряют работу вице-президента Джей Ди Венса. Для издания Reuters критики отметили, что Трамп презирает права американцев и тех, кто претендует на гражданство, а также отчуждает союзников от США, и грозит уничтожить господство США в мире. Американские СМИ продолжают суммировать “неутешительные результаты”. В частности, главный редактор The New Yorker Дэвид Ремник описал их как “100 дней бездарности”. Он объяснил, что Трамп развлекался, настраивая себя против европейских лидеров. В достаточно остром материале он упоминает и о том, что судебная система и народные протесты помешали некоторым решениям Трампа. Рекорд провала после ста дней одновременно и впечатляющий, и предсказуемый. Без какой-либо очевидной цели Трамп оттолкнул Европу, Японию, Мексику и Канаду, еще больше подорвал НАТО и еще более открыто продемонстрировал свою приверженность Владимиру Путину. Ранее мы рассказывали о разговоре Зеленского с Трампом на церемонии погребения Папы Римского.А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Дональд Трамп, США Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter