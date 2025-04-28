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100 днів президентства Трампа: невиконані обіцянки, скандальні закони і падіння рейтингу

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 28 Квітня 2025, 14:30
Коли 100 днів Трампа
Фото Getty Images
100 днів президентства Трампа: невиконані обіцянки, скандальні закони і падіння рейтингу
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