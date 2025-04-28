100 днів президентства Трампа: невиконані обіцянки, скандальні закони і падіння рейтингу

Людина-угода, людина-експресія і мінливий настрій. Певно, саме такими словами для українців минають перші 100 днів президентства Дональда Трампа. Очоливши США вдруге, Трамп здивував не тільки жителів Америки, а й усього світу своїми рішеннями та висловлюваннями.

30 квітня 2025 року минає 100 днів Трампа на посаді президента США. У нашому матеріалі збираємо все, чим вони запам’яталися і який курс вибрав політик.

Коли 100 днів президента Трампа: і відбулося за цей час

За перші 100 днів Дональда Трампа на другому терміні президентства відбулося справді чимало подій. Серед них найяскравішими були такі:

обіцянка закінчити війну в Україні за 24 години, а потім за півроку;

оголошення НС в економіці США;

надзвичайний стан в енергетиці США;

ліквідація Департаменту освіти США;

зупинення фінансування USAID;

вихід зі складу ВООЗ;

закриття та скорочення Голосу Америки, Радіо Свободи;

запровадження продажу громадянства США;

спроба “купити” Гренландію;

закриття кордонів для мігрантів та масова депортація;

обвал фондового ринку США;

повернення смертної кари за вбивство співробітників правоохоронних органів;

призупинення фінансування університетів;

обмеження прав трансгендерних людей;

скасування програм різноманіття та рівності (DEI);

створення Трамп-коїна, яким Трамп збагатив себе та друзів-інвесторів на кілька мільйонів доларів;

замороження допомоги України.

Адміністрація Трампа готує перелік досягнень Трампа і його команди, а також збирається окреслити майбутню політику президента. Про це повідомляє Reuters. На сотий день президентства Трамп відвідає Мічиган.

У звіті Білого дому будуть плани на досягнення миру в Україні, міграційну політику США, торгівельні угоди, плани роботи DOGE, зміни у зовнішній політиці США.

До слова, рейтинг Трампа продовжує падіння. За опитуванням КМІС в Україні лише 19% людей вірять у його силу. А от підтримка у США впала до рекордно низького показника — 41%. Це найменший рівень підтримки народу за останні 70 років.

Нині рейтинг Дональда Трампа нижчий за той, що він мав під час першої каденції, під час виборів і вступу на посаду. Загалом тільки 22% опитаних американців повністю підтримують його рішення, це також новий антирекорд. Категорично не схвалюють його рішень 45% опитаних американців.

Трохи інша статистика серед партій США. 86% республіканців продовжують підтримувати свого президента. Серед демократів таких тільки 7%.

Серед незалежних Трампа підтримують тільки 31% політиків. Тут теж відбулося суттєве падіння підтримки. Переважна більшість (58% опитаних) не схвалюють і роботу віце-президента Джей Ді Венса.

Для видання Reuters критики зазначили, що Трамп зневажає права американців і тих, хто претендує на громадянство, а також відчужує союзників від США, і загрожує знищити панування США у світі.

Американські ЗМІ продовжують підсумовувати “невтішні результати”. Зокрема головний редактор The New Yorker Девід Ремнік описав їх як “100 днів бездарності”. Він пояснив, що Трамп розважався, коли налаштовував себе проти європейських лідерів. У доволі гострому матеріалі він згадує і про те, що судова система і народні протести завадили деяким рішенням Трампа.

Рекорд провалу після ста днів водночас і винятковий, і передбачуваний. Без будь-якої очевидної мети Трамп відштовхнув Європу, Японію, Мексику та Канаду, ще більше підірвав НАТО і ще більш відкрито продемонстрував свою прихильність до Володимира Путіна.

Раніше ми розповідали про розмову Зеленського з Трампом на церемонії поховання Папи Римського.

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