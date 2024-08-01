Когда будут результаты поступления на бюджет и контракт, и сообщат ли об этом лично

Заявления на поступление в высшие учебные заведения принимали до 31 июля, сейчас этот срок исчерпан, и пора ждать решения вузов. Когда будут известны результаты поступления 2024 на бюджет и контракт, и как их проследить — читай в материале.

Когда будут обнародованы результаты поступления на бюджет и контракт

Посмотреть результаты поступления можно онлайн двумя способами:

в личном электронном кабинете поступающего;

на сайтах высших учебных заведений (вузов), в которые ты подавал (-ла) документы.

Предварительно перед зачислением в твоем личном кабинете поступающего должен измениться статус заявки на: Допущено к конкурсу. После этого можно ожидать обнародования рейтинговых списков.

Рейтинговые списки рекомендованных на бюджет абитуриентов сформируют до 5 августа 2024 года. Зачисление на контракт будет производиться до 30 августа 2024 года.

Как понять, что ты поступил: результаты в личном электронном кабинете

Если ты поступил на бюджет, статус: Допущен к конкурсу изменится на: Рекомендован к зачислению (обучение по государственному заказу).

Если вы вовремя не выполнил (-а) требования к зачислению, статус изменится на: Исключен из списка рекомендованных (обучение по государственному (региональному) заказу).

В дальнейшем этот статус по решению приемной комиссии может быть изменен на: Допущен к конкурсу (обучение за средства физических и юридических лиц). То есть вместо бюджетного места тебе предложат платное, контрактное.

Если ты подавал документы на контракт, статус: Допущен к конкурсу или Допущен к конкурсу (обучение за средства физических и/или юридических лиц) изменится на статус: Рекомендован к зачислению (обучение за средства физических и/или юридических лиц).

Также о зачислении в вуз по электронной почте может уведомить приемная комиссия. Или ты сам поинтересуешься результатами на сайтах избранных тобой заведений высшего образования.

Где еще посмотреть, поступил ли ты в институт или в университет

Узнать, принят ли ты на бюджет или контракт можно в рейтинговых списках поступающих в вуз на сайте информационной системы Вступ.ОСВІТА.UA и на сайтах избранных учебных заведений. Эти списки обнародуют по каждой специальности в отдельности.

Там ты увидишь: ФИО поступающего, свой конкурсный бал и результаты вступительных экзаменов и сертификатов НМТ и ВНО.

Ранее мы рассказывали о квотах на бюджетные места для поступления в вузы 2024 года, и кто имеет на них право.

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