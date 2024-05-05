Проходной балл НМТ 2024: безопасные результаты для поступления в ВУЗ

Уже совсем скоро ежегодный Национальный мультипредметный тест, графики и особенности которого определены Украинским центром оценивания качества образования.

Впереди еще долгий период вступительной кампании, результат которой определят заработанные на экзамене баллы. А для того, чтобы оценить свои шансы на успешное поступление, рассказываем о проходном балле НМТ 2024 года.

Проходной балл НМТ 2024 — таблица расчета баллов для каждого предмета

Для получения результата по шкале 100-200 баллов по каждому предмету НМТ нужно набрать не менее 15% от общего количества тестовых баллов. Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.

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Таким образом, пороговый балл для каждого предмета выглядит следующим образом:

украинский язык — 7-45;

украинская литература — 7-45;

математика — 5-32;

история Украины — 8-54;

иностранный язык — 5-32;

биология — 7-46;

физика — 5-32;

химия — 6-40;

география — 7-46.

Отметим, что первая цифра — это минимальный проходной балл НМТ для каждого отдельного предмета.

За каждый балл абитуриент получает результат по шкале 100-200, но если он или она набирает менее 15% проходных баллов, это означает что абитуриент не сдал экзамен.

Проходной балл НМТ 2024 на бюджет

Согласно Порядку приема на обучение в 2024 году, проходной балл на бюджет составляет не менее 130 баллов. Исключение — абитуриенты-дети погибших защитников Украины.

Это же касается и перевода на обучение по государственному заказу.

А для поступления на основе ПЗСО и НРК5 для отраслей знаний 08 Право, 28 Публичное управление и администрирование, 29 Международные отношения, 221 Стоматология, 222 Медицина, 226 Фармация, промышленная фармация, 228 Педиатрия проходной балл НМТ 2024 на контракт и бюджет — не менее 150 баллов.

Будет ли пробный НМТ в 2024 году мы рассказывали в материале.

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