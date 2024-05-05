Проходной балл НМТ 2024: безопасные результаты для поступления в ВУЗ

Уже совсем скоро ежегодный Национальный мультипредметный тест, графики и особенности которого определены Украинским центром оценивания качества образования.
Впереди еще долгий период вступительной кампании, результат которой определят заработанные на экзамене баллы. А для того, чтобы оценить свои шансы на успешное поступление, рассказываем о проходном балле НМТ 2024 года.
Для получения результата по шкале 100-200 баллов по каждому предмету НМТ нужно набрать не менее 15% от общего количества тестовых баллов. Об этом рассказала директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко.
Таким образом, пороговый балл для каждого предмета выглядит следующим образом:
Отметим, что первая цифра — это минимальный проходной балл НМТ для каждого отдельного предмета.
Отметим, что первая цифра — это минимальный проходной балл НМТ для каждого отдельного предмета.
За каждый балл абитуриент получает результат по шкале 100-200, но если он или она набирает менее 15% проходных баллов, это означает что абитуриент не сдал экзамен.
Согласно Порядку приема на обучение в 2024 году, проходной балл на бюджет составляет не менее 130 баллов. Исключение — абитуриенты-дети погибших защитников Украины.
Это же касается и перевода на обучение по государственному заказу.
А для поступления на основе ПЗСО и НРК5 для отраслей знаний 08 Право, 28 Публичное управление и администрирование, 29 Международные отношения, 221 Стоматология, 222 Медицина, 226 Фармация, промышленная фармация, 228 Педиатрия проходной балл НМТ 2024 на контракт и бюджет — не менее 150 баллов.
Будет ли пробный НМТ в 2024 году мы рассказывали в материале.
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