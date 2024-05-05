Прохідний бал НМТ 2024: безпечні результати для вступу у ВНЗ

Наближається щорічний Національний мультипредметний тест, графіки та особливості якого вже визначені Українським центром оцінювання якості освіти.

Та попереду ще довгий період вступної кампанії, результат якої визначать зароблені на іспиті бали. А для того, щоб оцінити свої шанси на успішний вступ, розповідаємо про прохідний бал НМТ 2024.

Прохідний бал НМТ 2024 — таблиця розрахування балів для кожного предмета

Для отримання результату за шкалою 100-200 балів з кожного предмета НМТ потрібно набрати не менше 15% від загальної кількості тестових балів. Про це розповіла директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко.

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Таким чином, пороговий бал для кожного предмету виглядає так:

українська мова — 7-45;

українська література — 7-45;

математика — 5-32;

історія України — 8-54;

іноземна мова — 5-32;

біологія — 7-46;

фізика — 5-32;

хімія — 6-40;

географія — 7-46.

Зазначимо, що перша цифра — це мінімальний прохідний бал для кожного окремого предмета.

За кожний бал абітурієнт отримує результат в шкалі 100-200, але якщо він або вона набирає прохідних балів менше ніж 15%, іспит вважатиметься нескладеним.

Прохідний бал на державне замовлення

Згідно з Порядком прийому на навчання у 2024 році, прохідний бал на бюджет складає не менше 130 балів. Виняток — абітурієнти-діти загиблих захисників України.

Це ж стосується і переведення на навчання за державним замовленням.

А для вступу на основі ПЗСО та НРК5 для галузей знань 08 Право, 28 Публічне управління та адміністрування, 29 Міжнародні відносини, 221 Стоматологія, 222 Медицина, 226 Фармація, промислова фармація, 228 Педіатрія прохідний бал НМТ 2024 на контракт і на бюджет становить не менше 150 балів.

А чи буде пробний НМТ у 2024 році, ми розповідали в матеріалі.

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