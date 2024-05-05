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Прохідний бал НМТ 2024: безпечні результати для вступу у ВНЗ

Ірина Танасійчук, редакторка сайту 05 Травня 2024, 12:45
прохідний бал нмт 2024
Фото: Pexels

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