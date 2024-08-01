Коли будуть результати вступу на бюджет та контракт, і чи повідомлять особисто

Заяви на вступ заклади вищої освіти приймали до 31 липня, наразі цей термін вичерпаний, і настав час чекати на висновки вишів. Коли будуть відомі результати вступу 2024 на бюджет та контракт, і як їх прослідкувати — читай у матеріалі.

Коли будуть оприлюднені результати вступу на бюджет і контракт

Подивитися результати вступу можна онлайн двома способами:

в особистому електронному кабінеті вступника;

на сайтах

Попередньо, перед зарахуванням, у твоєму особистому кабінеті вступника має змінитися статус заявки на: Допущено до конкурсу. Після цього можна чекати на оприлюднення рейтингових списків.

Рейтингові списки рекомендованих на бюджет абітурієнтів сформують до 5 серпня 2024 року. Зарахування на контракт відбуватиметься до 30 серпня 2024 року.

Як зрозуміти, що ти вступив: результати в особистому електронному кабінеті

Якщо ти вступив на бюджет, статус: Допущено до конкурсу зміниться на: Рекомендовано до зарахування (навчання за державним (регіональним) замовленням).

Якщо ти вчасно не виконаєш вимоги до зарахування, статус зміниться на: Виключено зі списку рекомендованих (навчання за державним (регіональним) замовленням).

Надалі цей статус за рішенням приймальної комісії може бути змінений на: Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та юридичних осіб). Тобто замість бюджетного місця тобі запропонують платне, контрактне.

Якщо ти подавав (-ла) документи на контракт, статус: Допущено до конкурсу або Допущено до конкурсу (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб) зміниться на статус: Рекомендовано до зарахування (навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб).

Також про зарахування у виш через електронну пошту може повідомити приймальна комісія. Або ти сам/-а поцікавишся результатами на сайтах обраних тобою закладів вищої освіти.

Де ще подивитися, чи ти вступив в інститут або університет

Дізнатися, чи прийнято тебе на бюджет, чи контракт можна у рейтингових списках вступників до ЗВО на сайті інформаційної системи Вступ.ОСВІТА.UA та на сайтах обраних закладів освіти. Ці списки оприлюднюють за кожною спеціальністю окремо.

Там ти побачиш: ПІБ вступника, свій конкурсний бал та результати вступних іспитів та сертифікатів НМТ і ЗНО.

Раніше ми розповідали про квоти на бюджетні місця для вступу у ВНЗ 2024 і хто має на них право.

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