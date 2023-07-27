Бюджетне місце чекає. Які є квоти для вступу до ВНЗ України та хто має на них право

Абітурієнти вже готуються отримувати листи про зарахування до омріяних ВНЗ. Але щоб полегшити вступ, є квоти та пільги. На них мають право багато українських дітей. Читай у нашому матеріалі, які є квоти для вступу до ВНЗ України.
Спершу слід знати, що таке квота. Квота — це кількість бюджетних місць, які є за регіональним чи державним замовленням. Тобто, держава чи область висуває потребу у певній кількості спеціалістів та оплачує їм навчання.
Існує три види квот:
Також існують квоти для сільської молоді під час вступу до ВНЗ та квоти для муніципальних ВНЗ (наприклад, квота киянина під час вступу в київський муніципальний навчальний заклад). Про них слід дізнаватися окремо на сайті навчального закладу або в його навчальному відділі.
Важливо: квоти для дітей учасників бойових дій, а також тих, що отримали інвалідність унаслідок бойових дій, якщо хтось із батьків зник безвісти у зоні бойових дій, полонених — мають право на вступ за Квотою-1.
Важливо: квоти для дітей учасників бойових дій, а також тих, що отримали інвалідність унаслідок бойових дій, якщо хтось із батьків зник безвісти у зоні бойових дій, полонених — мають право на вступ за Квотою-1.
Діти з інвалідністю, або такі, що мають обох батьків з інвалідністю, або виховуються батьком чи матір’ю-одиначкою з інвалідністю також мають право на пільговий вступ.
Вступ за співбесідою можуть пройти три категорії абітурієнтів:
Квоти — це не єдині пільги для вступників. У деяких категорій абітурієнтів є право на переведення з контракту на бюджетну форму навчання:
Документи про пільги потрібно подавати до моменту подання першої заяви на вступ.
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