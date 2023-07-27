Бюджетне місце чекає. Які є квоти для вступу до ВНЗ України та хто має на них право

Абітурієнти вже готуються отримувати листи про зарахування до омріяних ВНЗ. Але щоб полегшити вступ, є квоти та пільги. На них мають право багато українських дітей. Читай у нашому матеріалі, які є квоти для вступу до ВНЗ України.

Квоти для вступу до ВНЗ України 2023: види та хто може їх отримати

Спершу слід знати, що таке квота. Квота — це кількість бюджетних місць, які є за регіональним чи державним замовленням. Тобто, держава чи область висуває потребу у певній кількості спеціалістів та оплачує їм навчання.

Існує три види квот:

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Квота-1. Визначена кількість бюджетних місць, яка може бути використана для вступників, які пройшли індивідуальну співбесіду, дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування.

Визначена кількість бюджетних місць, яка може бути використана для вступників, які пройшли індивідуальну співбесіду, дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Квота-2. Визначена кількість бюджетних місць, яка може бути використана для вступників, місце проживання яких станом на 24 лютого 2022 року зареєстроване на тимчасово окупованих територіях, лінії зіткнення, адміністративній межі. Або в населених пунктах, що віднесені до території активних бойових дій станом на 1 липня 2023 року, або тимчасова окупація яких завершилася протягом повномасштабної війни.

Визначена кількість бюджетних місць, яка може бути використана для вступників, місце проживання яких станом на 24 лютого 2022 року зареєстроване на тимчасово окупованих територіях, лінії зіткнення, адміністративній межі. Або в населених пунктах, що віднесені до території активних бойових дій станом на 1 липня 2023 року, або тимчасова окупація яких завершилася протягом повномасштабної війни. Квота для іноземців. Визначене число бюджетних місць, яке надається вступникам-іноземцям, що прибувають на навчання в Україну, відповідно до міжнародних договорів або українців, які не проживають постійно в Україні та мають посвідчення закордонного українця.

Також існують квоти для сільської молоді під час вступу до ВНЗ та квоти для муніципальних ВНЗ (наприклад, квота киянина під час вступу в київський муніципальний навчальний заклад). Про них слід дізнаватися окремо на сайті навчального закладу або в його навчальному відділі.

Важливо: квоти для дітей учасників бойових дій, а також тих, що отримали інвалідність унаслідок бойових дій, якщо хтось із батьків зник безвісти у зоні бойових дій, полонених — мають право на вступ за Квотою-1.

Діти з інвалідністю, або такі, що мають обох батьків з інвалідністю, або виховуються батьком чи матір’ю-одиначкою з інвалідністю також мають право на пільговий вступ.

Вступ за співбесідою можуть пройти три категорії абітурієнтів:

Ті, хто отримав інвалідність унаслідок війни. Ідеться про тих, хто воював та зазнав поранення, контузії, брав участь у ТрО та добровольчих об’єднаннях, брав участь у Революції Гідності та постраждав. Повний перелік тут. Люди з інвалідністю, що не здатні відвідувати заклад освіти за висновками лікарів. “Чорнобильці”, діти людей, які померли унаслідок ліквідації Чорнобильської катастрофи.

Квоти — це не єдині пільги для вступників. У деяких категорій абітурієнтів є право на переведення з контракту на бюджетну форму навчання:

Діти загиблих військових;

діти, чиї батьки чи один з них загинув під час Революції Гідності;

діти, чиї батьки чи один з них загинув або потрапив у полон, пропав безвісти під час війни.

Документи про пільги потрібно подавати до моменту подання першої заяви на вступ.

Раніше ми розповідали, куди вступати без НМТ у 2023 році.

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