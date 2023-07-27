Батьківство

Бюджетне місце чекає. Які є квоти для вступу до ВНЗ України та хто має на них право

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 27 Липня 2023, 16:00
Квоти для вступу до вузів України 2023: види та хто може їх отримати
Фото: Pexels

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