Бюджетное место ждет. Какие есть квоты для поступления в вузы Украины и кто имеет на них право

Абитуриенты уже готовятся получать письма о зачислении в желаемые вузы. Но чтобы облегчить поступление, есть квоты и льготы. На них имеют право много украинских детей. Читай в нашем материале, какие есть квоты для поступления в вузы Украины.
Сначала нужно знать, что такое квота. Квота — это количество бюджетных мест, которые предусмотрены региональным или государственным заказом. То есть, государство или область выдвигает потребность в определенном количестве специалистов и оплачивает им обучение.
Существует три вида квот:
Также существуют квоты для сельской молодежи при поступлении в вузы и квоты для муниципальных вузов (например, квота киевлянина при поступлении в киевское муниципальное учебное заведение). О них следует узнавать отдельно на сайте учебного заведения или в учебном отделе.
Важно: квоты для детей участников боевых действий, а также тех, кто получил инвалидность в результате боевых действий, если кто-то из родителей пропал без вести в зоне боевых действий, пленных — имеют право на поступление по Квоте-1.
Важно: квоты для детей участников боевых действий, а также тех, кто получил инвалидность в результате боевых действий, если кто-то из родителей пропал без вести в зоне боевых действий, пленных — имеют право на поступление по Квоте-1.
Дети с инвалидностью, или имеющие обоих родителей с инвалидностью, или воспитываемые отцом, или матерью-одиночкой с инвалидностью также имеют право на льготное поступление.
Поступление по собеседованию могут пройти три категории абитуриентов:
Квоты — это не единственные льготы для поступающих. У некоторых категорий абитуриентов есть право на перевод с контракта на бюджетную форму обучения:
Документы о льготах следует подавать до момента подачи первого заявления на поступление.
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