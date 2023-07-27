Бюджетное место ждет. Какие есть квоты для поступления в вузы Украины и кто имеет на них право

Абитуриенты уже готовятся получать письма о зачислении в желаемые вузы. Но чтобы облегчить поступление, есть квоты и льготы. На них имеют право много украинских детей. Читай в нашем материале, какие есть квоты для поступления в вузы Украины.

Квоты для поступления в вузы Украины 2023: виды и кто может их получить

Сначала нужно знать, что такое квота. Квота — это количество бюджетных мест, которые предусмотрены региональным или государственным заказом. То есть, государство или область выдвигает потребность в определенном количестве специалистов и оплачивает им обучение.

Существует три вида квот:

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Квота-1. Определенное количество бюджетных мест, которое может быть использовано для поступающих, прошедших индивидуальное собеседование, детей-сирот, лишенных родительской опеки.

Определенное количество бюджетных мест, которое может быть использовано для поступающих, прошедших индивидуальное собеседование, детей-сирот, лишенных родительской опеки. Квота-2. Определенное количество бюджетных мест, которое может быть использовано для поступающих, чье место жительства по состоянию на 24 февраля 2022 зарегистрировано на временно оккупированных территориях, линии столкновения, административной границе. Либо населенные пункты, отнесенные к территории активных боевых действий по состоянию на 1 июля 2023 года, либо временная оккупация которых завершилась в течение полномасштабной войны.

Определенное количество бюджетных мест, которое может быть использовано для поступающих, чье место жительства по состоянию на 24 февраля 2022 зарегистрировано на временно оккупированных территориях, линии столкновения, административной границе. Либо населенные пункты, отнесенные к территории активных боевых действий по состоянию на 1 июля 2023 года, либо временная оккупация которых завершилась в течение полномасштабной войны. Квота для иностранцев. Определенное число бюджетных мест, которое предоставляется поступающим-иностранцам, прибывающим на обучение в Украину, в соответствии с международными договорами или украинцами, не проживающими постоянно в Украине и имеющими удостоверение зарубежного украинца.

Также существуют квоты для сельской молодежи при поступлении в вузы и квоты для муниципальных вузов (например, квота киевлянина при поступлении в киевское муниципальное учебное заведение). О них следует узнавать отдельно на сайте учебного заведения или в учебном отделе.

Важно: квоты для детей участников боевых действий, а также тех, кто получил инвалидность в результате боевых действий, если кто-то из родителей пропал без вести в зоне боевых действий, пленных — имеют право на поступление по Квоте-1.

Дети с инвалидностью, или имеющие обоих родителей с инвалидностью, или воспитываемые отцом, или матерью-одиночкой с инвалидностью также имеют право на льготное поступление.

Поступление по собеседованию могут пройти три категории абитуриентов:

Те, кто получил инвалидность из-за войны. Речь идет о тех, кто воевал и получил ранения, контузии, участвовал в ТрО и добровольческих объединениях, участвовал в Революции Достоинства и пострадал. Полный список здесь. Люди с инвалидностью, которые не способные посещать учебное заведение по заключению врачей. “Чернобыльцы”, дети людей, которые погибли в результате ликвидации Чернобыльской катастрофы.

Квоты — это не единственные льготы для поступающих. У некоторых категорий абитуриентов есть право на перевод с контракта на бюджетную форму обучения:

Дети погибших военных;

дети, чьи родители или один из них погиб во время Революции Достоинства;

дети, чьи родители или один из них погиб или попал в плен, пропал без вести во время войны.

Документы о льготах следует подавать до момента подачи первого заявления на поступление.

Раньше мы рассказывали, куда поступать без НМТ в 2023.

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