Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении российскому командиру, причастному к массовым убийствам и пыткам мирных жителей в Буче под Киевом. По данным следствия, офицер отдавал приказы на расстрелы, сам участвовал в преступлениях и поощрял подчиненных к зверствам.
Речь идет о командире взвода 234 десантно-штурмового полка 76 дивизии ВДВ армии РФ. Во время оккупации Киевской области в марте 2022 года его подразделение захватило район Лесная Буча и начало фильтрацию местных жителей.
Фильтрация, пытки и расстрелы
Под предлогом поиска проукраинских граждан российские военные проводили обыски, пытали людей и расстреливали тех, кого считали опасными. Только за март подчинённые командира убили не менее 17 мирных жителей.
Чтобы скрыть преступления, часть тел сожгли. Командир не только знал об этом — он организовал систему отчетности, благодаря которой получал информацию о каждом действии подчиненных. Он имел все возможности остановить преступления, но вместо этого создал атмосферу безнаказанности.
По данным следствия, офицер лично участвовал в пытках трёх гражданских и угрожал им расправой.
Следователи собрали более 300 показаний
Расследование длилось более двух лет. Прокуроры допросили свыше 330 потерпевших и свидетелей, провели 59 следственных экспериментов, 86 опознаний по фотографиям, 89 осмотров мест преступлений и три эксгумации.
Полученные доказательства позволили детально восстановить события, установить исполнителей и доказать, что командир не только отдавал преступные приказы, но и лично их выполнял вместе с подчинёнными.
Ему инкриминируют три формы военного преступления:
- отдача преступного приказа;
- личное участие в преступлениях;
- командная ответственность — за действия подчиненных.
Дело продолжают расследовать
Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. Над делом работают следователи Главного следственного управления Нацполиции при поддержке Главного управления разведки Минобороны.
Прокуроры подчеркивают: все причастные к зверствам в Буче будут установлены и привлечены к ответственности, даже если скрываются за пределами Украины.
