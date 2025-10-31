Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру російському командиру, причетному до масових убивств і катувань цивільних у Бучі на Київщині. За даними слідства, офіцер віддавав накази на розстріли, сам брав участь у злочинах і заохочував підлеглих до звірств.

Йдеться про командира взводу 234-го десантно-штурмового полку 76-ї дивізії ПДВ армії рф. Під час окупації Київщини у березні 2022 року його підрозділ захопив район Лісова Буча та розпочав фільтрацію місцевих жителів.

Фільтрація, тортури і розстріли

Під приводом пошуку проукраїнських громадян російські військові проводили обшуки, катували людей і розстрілювали тих, кого вважали небезпечними. Лише за березень підлеглі командира вбили щонайменше 17 мирних мешканців.

Щоб приховати злочини, частину тіл спалили. Командир не лише знав про це — він організував систему звітування, завдяки якій отримував інформацію про кожну дію підлеглих. Він мав усі можливості зупинити злочини, але натомість створив атмосферу безкарності.

За даними слідства, офіцер особисто брав участь у катуванні трьох цивільних і погрожував їм розправою.

Слідчі зібрали понад 300 свідчень і відтворили обставини вбивств

Розслідування тривало понад два роки. Прокурори допитали більше ніж 330 потерпілих і свідків, провели 59 слідчих експериментів, 86 впізнань за фото, 89 оглядів місць злочинів і три ексгумації.

Отримані докази дозволили детально відновити події, встановити виконавців і довести, що командир не лише віддавав злочинні накази, а й безпосередньо їх реалізовував разом із підлеглими.

Йому інкримінують три форми воєнного злочину:

віддання злочинного наказу;



особиста участь у злочинах;

командна відповідальність — за дії підлеглих.

Справу продовжують розслідувати

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу Генпрокурора. Над справою працюють слідчі Головного слідчого управління Нацполіції за підтримки Головного управління розвідки Міноборони.

Прокурори наголошують: усі причетні до звірств у Бучі будуть встановлені й притягнуті до відповідальності, навіть якщо переховуються за межами України.

Головне фото: Офіс Генерального прокурора.

