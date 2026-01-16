Комендантский час 2026: утверждены новые правила в отдельных случаях

Министр энергетики Денис Шмигаль сообщил, что Кабмин меняет правила передвижения граждан во время комендантского часа — детали читай в материале.

Комендантский час: можно ли ходить в “Пункти незламності”

Как отмечалось в сообщении, люди смогут свободно передвигаться по улице во время комендантского часа, исключительно с целью попасть в “Пункти незламності”.

Эти правила просматриваются в связи с тем, что в украинской энергетике введена чрезвычайная ситуация после массированных российских атак.

Кроме того, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба объяснял, что речь идет о точечных решениях, которые будут отработаны вместе с ОВА.

Это все делается для того, чтобы люди могли безопасно добраться до “Пунктів незламності” и объектов жизнеобеспечения; работали заведения, официально выполняющие роль Пункта несокрушимости, а также для того, что критическая инфраструктура работала без сбоев.

Все подобные решения принимаются силами безопасности и советов обороны ОВА. Основная задача таких решений — защита населения и дать возможность людям получить помощь, когда им это будет необходимо.

