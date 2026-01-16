Комендантська година 2026: затверджено нові правила у окремих випадках

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін змінює правила пересування громадян під час комендантської години — деталі читай в матеріалі.

Комендантська година: чи можна ходити до Пунктів незламності

Як зазначалось в повідомлення, люди зможуть вільно пересуватися вулицею під час комендантської години, виключно з метою потрапити до Пунктів незламності.

Ці правила переглядають у зв’язку з тим, що в українській енергетиці введена надзвичайна ситуація після масованих російських атак.

Крім того, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба пояснював, що мова йде про точкові рішення, які будуть відпрацьовані разом з ОВА.

Це все робиться для того, аби люди могли безпечно дістатися до Пунктів незламності та об’єктів життєзабезпечення; працювали заклади, що офіційно виконують роль Пункту незламності, а також для того, що критична інфраструктура працювала без збоїв.

Усі подібні рішення ухвалюються Силами безпеки та рад оборони ОВА. Основне завдання таких рішень — це захист населення і дати можливість людям отримати допомогу, коли їм це буде необхідно.

