Контракт 18-25: Кабмин утвердил механизм годовой отсрочки после службы

Кабинет Министров Украины утвердил механизм предоставления гарантированной отсрочки от призыва для военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет, завершивших службу по контракту.

Как сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров, соответствующее постановление было доработано командой Министерства обороны совместно с парламентским Комитетом по национальной безопасности, обороне и разведке.

Теперь эта норма полностью реализована и стала полноценным инструментом, защищающим права молодых ветеранов на практике.

Контракт 18–25: уволенные военные получают 12 месяцев защиты от повторного призыва

Согласно новому порядку, военные указанной возрастной категории, заключившие годовой контракт с Силами обороны и уволившиеся после его успешного завершения, получают гарантированную отсрочку от повторного призыва сроком на 12 месяцев.

В течение этого года мобилизация такого лица возможна исключительно по его личному согласию. Это решение призвано обеспечить молодым людям время на адаптацию к гражданской жизни и обучению после выполнения воинского долга.

Внедрение таких четких юридических гарантий является фундаментом для развития современной профессиональной армии. Главная цель перемен – сделать военную службу сознательным и добровольным выбором граждан, предоставляя им понятные правила и уверенность в завтрашнем дне.

Таким образом, государство стимулирует привлечение молодежи в ряды ВСУ на контрактной основе, гарантируя период стабильности после завершения первого боевого опыта.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!