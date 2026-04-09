Контракт 18–25: Кабмін схвалив механізм річної відстрочки після служби

Кабінет Міністрів України затвердив механізм надання гарантованої відстрочки від призову для військовослужбовців віком від 18 до 25 років, які завершили службу за контрактом.

Як повідомив міністр оборони України Михайло Федоров, відповідна постанова була доопрацьована командою Міністерства оборони спільно з парламентським Комітетом з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Тепер ця норма повністю реалізована і стала повноцінним інструментом, що захищає права молодих ветеранів на практиці.

Контракт 18–25: звільнені військові отримують 12 місяців захисту від повторного призову

Згідно з новим порядком, військові вказаної вікової категорії, які уклали річний контракт із Силами оборони та звільнилися після його успішного завершення, отримують гарантовану відстрочку від повторного призову терміном на 12 місяців.

Протягом цього року мобілізація такої особи можлива винятково за її особистою згодою. Це рішення покликане забезпечити молодим людям час на адаптацію до цивільного життя та навчання після виконання військового обов’язку.

Впровадження таких чітких юридичних гарантій є фундаментом для розбудови сучасної професійної армії. Головна мета змін — зробити військову службу свідомим та добровільним вибором громадян, надаючи їм зрозумілі правила та впевненість у завтрашньому дні.

Так держава стимулює залучення молоді до лав ЗСУ на контрактній основі, водночас гарантуючи період стабільності після завершення першого бойового досвіду.

