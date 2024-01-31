Шаг к сохранению окружающей среды: косметические компании ЕС будут платить за очистку сточных вод

Мы должны больше заботиться о нашей окружающей среде, ведь каждый день мы мусорим, а природа не успевает восстановиться. Бизнесы, крупные компании, правительства и обычные люди должны более ответственно относиться к сохранению окружающей среды и меньше загрязнять ее.

ЕС вынудит косметические компании платить за уменьшение загрязнения микропластиком. Компании будут покрывать 80% дополнительных расходов на очистку сточных вод, пишет The Guardian.

Косметические компании будут платить за очистку сточных вод: что известно

Участники переговоров ЕС заключили новое соглашение по очистке сточных вод. Согласно проекту и правилам, которые соответствуют принципу “загрязнитель платит”, компании, продающие лекарства и косметику, должны будут покрывать по крайней мере 80% дополнительных расходов, необходимых для лишения городских сточных вод мелких загрязнителей.

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Правительства стран будут платить остальные расходы, чтобы предотвратить, чтобы жизненно важные продукты стали слишком дорогими или дефицитными.

Комиссар Блока по окружающей среде Виргиниус Синкявичюс сказал, что эти шаги защитят граждан от вредных выбросов фармацевтических и косметических средств, попадающих в водоемы.

Но следует отметить, что правила, согласованные Европейским парламентом и Советом Европы, еще официально не приняты. Новые правила увеличивают требования по удалению питательных веществ из воды и устанавливают новые стандарты микрозагрязнителей.

До 2035 года страны-члены ЕС должны будут удалить органические вещества из городских сточных вод перед выбросом их в окружающую среду во всех громадах с населением более 1000 человек.

До 2045 года им придется удалить азот и фосфор на всех очистных сооружениях, охватывающих население более 10 000 человек. Им также придется добавить дополнительный шаг для удаления широкого спектра микрозагрязнителей в соответствии с Европейским парламентом.

Правительства должны будут контролировать сточные воды на наличие микропластика, вечно химических перфторалкильных веществ (PFAS) и ключевых показателей здоровья, таких как устойчивость к антимикробным препаратам.

К сожалению, война значительно сказалась на экологии нашей страны, но мы заботимся и об этом. Ранее мы рассказывали, что известно о зеленом восстановлении Украины.

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