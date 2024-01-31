Шаг к сохранению окружающей среды: косметические компании ЕС будут платить за очистку сточных вод

Мы должны больше заботиться о нашей окружающей среде, ведь каждый день мы мусорим, а природа не успевает восстановиться. Бизнесы, крупные компании, правительства и обычные люди должны более ответственно относиться к сохранению окружающей среды и меньше загрязнять ее.
ЕС вынудит косметические компании платить за уменьшение загрязнения микропластиком. Компании будут покрывать 80% дополнительных расходов на очистку сточных вод, пишет The Guardian.
Участники переговоров ЕС заключили новое соглашение по очистке сточных вод. Согласно проекту и правилам, которые соответствуют принципу “загрязнитель платит”, компании, продающие лекарства и косметику, должны будут покрывать по крайней мере 80% дополнительных расходов, необходимых для лишения городских сточных вод мелких загрязнителей.
Правительства стран будут платить остальные расходы, чтобы предотвратить, чтобы жизненно важные продукты стали слишком дорогими или дефицитными.
Комиссар Блока по окружающей среде Виргиниус Синкявичюс сказал, что эти шаги защитят граждан от вредных выбросов фармацевтических и косметических средств, попадающих в водоемы.
Но следует отметить, что правила, согласованные Европейским парламентом и Советом Европы, еще официально не приняты. Новые правила увеличивают требования по удалению питательных веществ из воды и устанавливают новые стандарты микрозагрязнителей.
Правительства должны будут контролировать сточные воды на наличие микропластика, вечно химических перфторалкильных веществ (PFAS) и ключевых показателей здоровья, таких как устойчивость к антимикробным препаратам.
К сожалению, война значительно сказалась на экологии нашей страны, но мы заботимся и об этом. Ранее мы рассказывали, что известно о зеленом восстановлении Украины.
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