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Шаг к сохранению окружающей среды: косметические компании ЕС будут платить за очистку сточных вод

Богдана Макалюк, журналист сайта 31 января 2024, 14:00
Косметичні компанії ЄС повинні будуть плати за очищення стічних вод: що відомо
Фото: Pexels

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