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Крок до збереження довкілля: косметичні компанії ЄС платитимуть за очищення стічних вод

Богдана Макалюк, журналістка сайту 31 Січня 2024, 14:00
Косметичні компанії ЄС повинні будуть плати за очищення стічних вод: що відомо
Фото: Pexels

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