Крок до збереження довкілля: косметичні компанії ЄС платитимуть за очищення стічних вод

Ми маємо більше дбати про наше довкілля, адже щодня ми його засмічуємо, а природа не встигає відновитися. Бізнеси, великі компанії, уряди та звичайні люди мають відповідальніше ставитися до збереження довкілля та менше забруднювати його.

ЄС змусить косметичні компанії платити за зменшення забруднення мікропластиком. Компанії покриватимуть 80% додаткових витрат на очищення стічних вод, про це пише The Guardian.

Косметичні компанії платитимуть за очищення стічних вод: що відомо

Учасники переговорів ЄС уклали нову угоду щодо очищення стічних вод. Згідно з проектом та правилами, які відповідають принципу “забруднювач платить”, компанії, які продають ліки та косметику, повинні будуть покривати принаймні 80% додаткових витрат, необхідних для позбавлення міських стічних вод дрібних забруднювачів.

Зараз також дивляться

Уряди країн сплачуватимуть решту витрат, щоб запобігти тому, щоб життєво важливі продукти стали занадто дорогими або дефіцитними.

Комісар Блоку з навколишнього середовища Віргініюс Сінкявічюс, сказав, що ці кроки захистять громадян від шкідливих викидів фармацевтичних і косметичних засобів, які потрапляють у водойми.

Але варто зазначити, що правила, які були погоджені Європейським парламентом і Радою Європи, ще офіційно не прийняті. Нові правила збільшують вимоги щодо видалення поживних речовин з води та встановлюють нові стандарти щодо мікрозабруднювачів.

До 2035 року країни-члени ЄС повинні будуть видалити органічні речовини з міських стічних вод перед викидом їх у навколишнє середовище в усіх громадах з населенням понад 1000 людей.

До 2045 року їм доведеться видалити азот і фосфор на всіх очисних спорудах, які охоплюють населення понад 10 000 людей. Їм також доведеться додати додатковий крок для видалення широкого спектра мікрозабруднювачів, відповідно до Європейського парламенту.

Уряди повинні будуть контролювати стічні води на наявність мікропластику, вічно хімічних перфторалкільних речовин (PFAS) і ключових показників здоров’я, як-от стійкість до антимікробних препаратів.

На жаль, війна значно позначилася на екології нашої країни, але ми піклуємося й про це. Раніше ми розповідали, що відомо про зелене відновлення України.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.