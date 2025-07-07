Похищенные сокровища Крыма: как Россия присвоила 110 археологических ценностей во время оккупации

Фото Getty Images Российские оккупационные силы присвоили 110 культурных ценностей, найденных во время археологических раскопок в оккупированном Крыму с 2014 по 2025 год. Об этом сегодня сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины. Детали преступления По данным ГУР, информация о похищенных артефактах опубликована в разделе Похищенное наследие на портале War&Sanctions.Ценности были найдены во время незаконных раскопок на таких значимых археологических объектах, как: Поселение Артезиан; Генуэзская крепость Чембало; Южное предместье Херсонеса Таврического. Среди похищенных находок также есть артефакты с территории городища Кадыковское (бывший римский лагерь), где оккупационные власти Севастополя планируют построить торговый центр. Кроме того, агрессор вывез экспонаты из Национального заповедника Херсонес Таврический. Читать по теме Крымские санкции: Евросоюз продлил ограничения для России еще на год Что входит в ограничения, введенные за оккупацию Крыма? Возмездие за военные преступления В своем сообщении ГУР МО Украины подчеркнуло, что раздел Похищенное наследие постоянно обновляется информацией о местах нелегальных археологических раскопок, фактах похищения культурных ценностей и других противоправных действиях оккупационных властей РФ на территории временно оккупированного Крыма. За каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие, — заявляет украинская разведка. Депортация крымских татар в 1944 году — одна из величайших трагедий XX века. 81 год назад НКВД вывез из Крыма более 200 тысяч человек. Как эта трагедия отзывается сегодня под российской оккупацией, читайте в материале. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: война в Украине, Крым, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter