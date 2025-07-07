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Похищенные сокровища Крыма: как Россия присвоила 110 археологических ценностей во время оккупации

Мария Дзюба, редактор сайта 07 июля 2025, 19:00
Похищенные сокровища Крыма: как Россия присвоила 110 археологических ценностей во время оккупации
Фото Getty Images

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