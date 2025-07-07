Похищенные сокровища Крыма: как Россия присвоила 110 археологических ценностей во время оккупации

Российские оккупационные силы присвоили 110 культурных ценностей, найденных во время археологических раскопок в оккупированном Крыму с 2014 по 2025 год.

Об этом сегодня сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Детали преступления

По данным ГУР, информация о похищенных артефактах опубликована в разделе Похищенное наследие на портале War&Sanctions.

Ценности были найдены во время незаконных раскопок на таких значимых археологических объектах, как:

Поселение Артезиан;

Генуэзская крепость Чембало;

Южное предместье Херсонеса Таврического.

Среди похищенных находок также есть артефакты с территории городища Кадыковское (бывший римский лагерь), где оккупационные власти Севастополя планируют построить торговый центр.

Кроме того, агрессор вывез экспонаты из Национального заповедника Херсонес Таврический.

Возмездие за военные преступления

В своем сообщении ГУР МО Украины подчеркнуло, что раздел Похищенное наследие постоянно обновляется информацией о местах нелегальных археологических раскопок, фактах похищения культурных ценностей и других противоправных действиях оккупационных властей РФ на территории временно оккупированного Крыма.

За каждое военное преступление, совершенное против украинского народа, будет справедливое возмездие, — заявляет украинская разведка.

Депортация крымских татар в 1944 году — одна из величайших трагедий XX века. 81 год назад НКВД вывез из Крыма более 200 тысяч человек. Как эта трагедия отзывается сегодня под российской оккупацией, читайте в материале.

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