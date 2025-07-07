Викрадені скарби Криму: як Росія присвоїла 110 археологічних цінностей під час окупації

Російські окупаційні сили привласнили 110 культурних цінностей, які були знайдені під час археологічних розкопок в окупованому Криму у 2014-2025 роках.

Про це сьогодні повідомило Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

Деталі злочину

За даними ГУР, інформацію про викрадені артефакти опубліковано в розділі Викрадена спадщина на порталі War&Sanctions.

Цінності були знайдені під час незаконних розкопок на таких значущих археологічних об’єктах:

Поселення Артезіан;

Генуезька фортеця Чембало;

Південне передмістя Херсонесу Таврійського.

Серед викрадених знахідок є також артефакти з території городища Кадиківське (колишній римський табір), де окупаційна влада Севастополя планує збудувати торгівельний центр.

Крім того, агресор вивіз експонати з Національного заповідника Херсонес Таврійський.

Відплата за воєнні злочини

У своєму повідомленні ГУР МО України наголосило, що розділ Викрадена спадщина постійно оновлюється інформацією про місця нелегальних археологічних розкопок, факти викрадення культурних цінностей та інші протиправні дії окупаційної влади РФ на території тимчасово окупованого Криму.

За кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата, — підкреслює українська розвідка.

Депортація кримських татар у 1944 році — одна з найбільших трагедій XX століття. 81 рік тому НКВД вивіз із Криму понад 200 тисяч людей. Як ця трагедія відлунює сьогодні під російською окупацією, читай в матеріалі.

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