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Викрадені скарби Криму: як Росія присвоїла 110 археологічних цінностей під час окупації

Марія Дзюба, редакторка сайту 07 Липня 2025, 19:00
Викрадені скарби Криму: як Росія присвоїла 110 археологічних цінностей під час окупації
Фото Getty Images

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