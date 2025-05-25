Україна

46% загинули у перші роки: шокуюча правда про депортацію кримців

Інна Гуріненко, журналістка програми Вікна-новини 25 Травня 2025, 21:00
карта бойових дій
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Карта бойових дій 26 травня 2025: дві антени та один пункт управління знищили ЗСУ на Покровському напрямку
46% загинули у перші роки: шокуюча правда про депортацію кримців
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Хто ж врятує, як не рідний брат? Як бійці з однієї родини разом боронять Україну

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