46% загинули у перші роки: шокуюча правда про депортацію кримців

Рівно 81 рік тому у ці дні почалася депортація кримських татар. Загони НКВД, за розпорядженням Сталіна, силоміць вивезли майже двісті тисяч корінного народу півострова за три тисячі кілометрів, у Середню Азію.

В одному із вагонів був і Мустафа Джемілєв, нині українських політик та громадський діяч, провідник кримськотатарського руху. А тоді він із сімʼєю вимушено їхав до Узбекистану: з рідної домівки їх виселили напередодні. Ту дорогу він, дитина, ледь пережив.

За словами Мустафи Джемілєва, втрати кримських татар за перші два роки депортації сягнули близько 46% від усіх вивезених на чужину.

До початку липня 1944, звітували Сталіну, в Криму не залишилося жодного кримського татарина. У 80 тис. звільнених будинків заселили лояльне до радянської влади російськомовне населення. За 300 років панування в Криму росіяни всіляко намагалися позбутися корінного народу.

Депортація 1944 року стала наймасовішою згубою для народу.

— На момент захоплення Криму росіянами у 1783 році, він був майже моноетнічним. Через 120 років, на початку XX століття, кількість кримських татар уже була не більше 28%, — каже Рефат Чубаров.

Всю радянську окупацію кримські татари були змушені жити під наглядом КДБ. Вони не могли вступити до ВНЗ, у школах вчилися лише до четвертого класу, а для інших людей завжди залишалися ворогами народу.

Спокійно повернутися додому ці люди змогли лиш тоді, коли Україна проголосила незалежність. Але в Криму їх ніхто не чекав: вони знову мусили обживати пустку.

Після анексії Криму життя на півострові стало практично неможливим. З початком великої війни росіяни почали примусово мобілізовувати кримських татар до своєї армії. Нині кримці вірять — повернуться додому, як і їхні батьки.

Росія на ТОТ всіляко робить з України ворога для місцевих жителів. Раніше ми розповідали тобі про міфи, які насадила Росія у Криму.

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