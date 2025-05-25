Ровно 81 год назад в эти дни началась депортация крымских татар. Отряды НКВД, по распоряжению Сталина, насильно вывезли около двухсот тысяч коренного народа полуострова за три тысячи километров в Среднюю Азию.

В одном из вагонов был и Мустафа Джемилев, ныне украинский политик и общественный деятель, проводник крымскотатарского движения. А тогда он с семьей вынужденно ехал в Узбекистан: из родного дома их выселили накануне. Ту дорогу он, ребенок, едва пережил.

По словам Мустафы Джемилева, потери крымских татар за первые два года депортации составили около 46% всех вывезенных на чужбину.

К началу июля 1944, отчитывались Сталину, в Крыму не осталось ни одного крымского татарина. В 80 тыс. освобожденных домов заселили лояльное к советской власти русскоязычное население. За 300 лет оккупации в Крыму россияне всячески пытались избавиться от коренного народа.

Депортация 1944 года стала самой массовой гибелью для народа.

— На момент захвата Крыма россиянами в 1783 году он был почти моноэтническим. Через 120 лет, в начале XX века, количество крымских татар уже было не более 28%, — говорит Рефат Чубаров.

Всю советскую оккупацию крымские татары были вынуждены жить под наблюдением КГБ. Они не могли поступить в ВУЗы, в школах учились только до четвертого класса, а для других людей всегда оставались врагами народа.

Спокойно вернуться домой эти люди смогли только тогда, когда Украина провозгласила независимость. Но в Крыму их никто не ждал: они снова должны обживать пустое поле.

После аннексии Крыма жизнь на полуострове стала практически невозможной. С началом великой войны россияне начали принудительно мобилизовать крымских татар в свою армию. Сейчас крымцы верят – вернутся домой, как и их родители.

Россия на ТОТ всячески делает из Украины врага для местных жителей. Раньше мы рассказывали тебе о мифах, которые насадила Россия в Крыму.

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