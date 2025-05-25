Украина

46% погибли в первые годы: шокирующая правда о депортации крымцев

Инна Гуриненко, журналистка программы Вікна-новини 25 мая 2025, 21:00
46% погибли в первые годы: шокирующая правда о депортации крымцев
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