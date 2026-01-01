Мошенники и семьи пленных: Коордштаб предупреждает о новых схемах

Семьи украинских защитников, которые находятся в плену или считаются пропавшими без вести, оказались под прицелом находчивых аферистов. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными бьет тревогу: злоумышленники массово предлагают дорогостоящие, но абсолютно ненужные юридические услуги.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Миф о выгодном статусе и своих людях

Одной из самых распространенных схем стало обещание изменить официальный статус военного с «пропавшего без вести» на «плен». Мошенники убеждают родственников, что это якобы ускорит обмен или изменит условия выплат. Однако в Коордштабе подчеркивают: это откровенная ложь.

— Все статусы — и плен, и пропавший без вести — предполагают идентичные выплаты, одинаковое внимание к розыску и вовлеченность в процессы обмена. Тратить огромные средства на такие юридические манипуляции — это просто выбрасывать деньги на ветер, — объясняют специалисты.

Как распознать афериста

Мошенники часто действуют через группы в мессенджерах или социальных сетях, выдавая себя за добрых знакомых с доступом к спецслужбам. Нередко их могут рекомендовать в тематических сообществах якобы бывшие пленные или их родные (которые на самом деле являются частью схемы или ботами).

На что чаще всего выманивают деньги:

Организация звонка: обещают дать возможность услышать голос родного человека за денежное вознаграждение;

Передача посылки: убеждают, что имеют каналы доставки вещей или продуктов в места содержания;

Внесение в списки на обмен: заверяют, что могут повлиять на очередность возвращения домой.

В Координационном штабе предостерегают: никакие знакомые, даже если они называют реальные фамилии офицеров Системы безопасности и обороны, не имеют полномочий влиять на эти процессы.

Большинство таких обещаний заканчиваются потерей десятков, а иногда и сотен тысяч гривен.

Где искать помощь бесплатно

Важно помнить, что только официальные государственные структуры владеют полной информацией о судьбе защитников. Все необходимые услуги для семей — юридическое сопровождение, консультации, психологическая поддержка — предоставляются Координационным штабом исключительно на бесплатной основе.

Родных призывают быть бдительными, не доверять сомнительным предложениям в сети и в случае подозрительных контактов немедленно обращаться в правоохранительные органы.

Пока мошенники в тылу выдумывают схемы, как выманить деньги, украинские военные на фронте ежедневно демонстрируют, что такое настоящий кодекс чести и профессионализм. Контраст между цинизмом аферистов и человечностью наших защитников ярко подчеркнул недавний эпизод на передовой.

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады оригинально и эффектно пополнили обменный фонд, взяв в плен очередного оккупанта.

