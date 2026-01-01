Шахраї та родини полонених: Коордштаб попереджає про нові схеми

Родини українських захисників, які перебувають у полоні або вважаються зниклими безвісти, опинилися під прицілом винахідливих аферистів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими б’є на сполох: зловмисники масово пропонують дороговартісні, але абсолютно непотрібні юридичні послуги.

Міф про вигідний статус та своїх людей

Однією з найпоширеніших схем стала обіцянка змінити офіційний статус військового зі зниклого безвісти на полон. Шахраї переконують родичів, що це нібито пришвидшить обмін або змінить умови виплат. Проте в Коордштабі наголошують: це відверта брехня.

Всі статуси — і полон, і зниклий безвісти — передбачають ідентичні виплати, однакову увагу до розшуку та залученість у процеси обміну. Витрачати величезні кошти на такі юридичні маніпуляції — це просто викидати гроші на вітер, — пояснюють фахівці.

Як розпізнати афериста

Шахраї часто діють через групи у месенджерах або соціальних мережах, видаючи себе за добрих знайомих із доступом до спецслужб. Нерідко їх можуть рекомендувати у тематичних спільнотах нібито колишні полонені або їхні рідні (які насправді є частиною схеми або ботами).

На що найчастіше виманюють гроші:

Організація дзвінка: обіцяють дати можливість почути голос рідної людини за грошову винагороду;

Передача посилки: переконують, що мають канали доставки речей чи продуктів у місця утримання;

Внесення до списків на обмін: запевняють, що можуть вплинути на черговість повернення додому.

У Координаційному штабі застерігають: жодні знайомі, навіть якщо вони називають реальні прізвища офіцерів Системи безпеки та оборони, не мають повноважень впливати на ці процеси.

Більшість таких обіцянок закінчуються втратою десятків, а іноді й сотень тисяч гривень.

Де шукати допомогу безкоштовно

Важливо пам’ятати, що лише офіційні державні структури володіють повною інформацією про долю захисників. Усі необхідні послуги для родин — юридичний супровід, консультації, психологічна підтримка — надаються Координаційним штабом виключно на безоплатній основі.

Рідних закликають бути пильними, не довіряти сумнівним пропозиціям у мережі та у разі підозрілих контактів негайно звертатися до правоохоронних органів.

Поки шахраї у тилу вигадують схеми, як виманити гроші, українські військові на фронті щодня демонструють, що таке справжній кодекс честі та професіоналізм. Контраст між цинізмом аферистів та людяністю наших захисників яскраво підкреслив нещодавній епізод на передовій.

Бійці 3-ї окремої штурмової бригади оригінально та ефектно поповнили обмінний фонд, взявши в полон чергового окупанта.

