“Полон вбиває і після звільнення”: помер морпіх, що 3 роки провів у неволі РФ

Морський піхотинець та захисник Маріуполя Олександр Савов помер через вісім місяців після звільнення з російського полону.

Читай у матеріалі детальну інформацію про піхотинця та як донька боролася за його звільнення.

Загинув піхотинець, що пробув у полоні 3 роки: що відомо про смерть Олександра Савова

Про смерть батька повідомила його донька Анастасія Савова, засновниця Асоціації Сила морської піхоти, у своєму Instagram.

Сьогодні мій тато помер. Для тих, хто захоче і зможе віддати шану ,— поховання буде у Миколаєві… Полон вбиває і після звільнення, — написала дівчина.

Деталі поховання вона обіцяє оприлюднити в соціальних мережах.

Олександр Савов служив у 36 окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Він брав участь в обороні Маріуполя, був серед тих, хто прорвався на Азовсталь під час багатотижневої облоги міста. Після виходу з меткомбінату військовий потрапив у полон, де провів 1153 дні.

19 березня 2025 року Савов повернувся додому в рамках обміну полоненими. Донька зустрічала його з прапором морської піхоти. Однак боротьба для родини не завершилася: чоловік повернувся тяжкохворим, з наслідками катувань, туберкульозом, шкірними інфекціями та лімфостазом ніг.

Анастасія Савова активно боролася за звільнення батька: заснувала спільноту сімей полонених морпіхів, організовувала акції-нагадування та адвокаційні поїздки.

До полону в нас було дуже мало фото. Життя не здавалося крихким, але зараз я фіксую кожну хвилину, кожен погляд, кожну усмішку. Бо тепер я знаю справжню ціну пам’яті, — ділилася вона раніше.

Донька зазначила, що батько навчив її бути сильною, не боятися, вірити в себе, говорити правду та бути доброю до людей.

