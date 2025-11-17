Для тебе Новини

“Полон вбиває і після звільнення”: помер морпіх, що 3 роки провів у неволі РФ

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 17 Листопада 2025, 16:00 2 хв.
помер морпіх олександр савов, що повернувся з полону
Фото Instagram

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь