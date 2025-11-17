“Плен убивает и после освобождения”: умер морпех, 3 года проведший в неволе РФ

Морской пехотинец и защитник Мариуполя Александр Савов скончался после восьми месяцев на свободе, которые он провел после освобождения из российского плена.

Читай в материале подробную информацию о пехотинце и о том, как дочь боролась за его освобождение.

Погиб пехотинец, пробывший в плену 3 года: что известно о смерти Александра Савова

О смерти отца сообщила его дочь Анастасия Савова, основательница Ассоциации Сила морской пехоты, в своем Instagram.

Сегодня мой папа умер. Для тех, кто захочет и сможет отдать дань уважения, — похороны будут в Николаеве… Плен убивает и после освобождения, — написала девушка.

Детали похорон она обещает обнародовать в социальных сетях.

Александр Савов служил в 36 отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Он участвовал в обороне Мариуполя, был среди тех, кто прорвался на Азовсталь во время многонедельной осады города. После выхода из меткомбината военный попал в плен, где провел 1153 дня.

19 марта 2025 года Савов вернулся домой в рамках обмена пленными. Дочь встречала его с флагом морской пехоты. Однако борьба для семьи не закончилась: мужчина вернулся тяжелобольным, с последствиями пыток, туберкулезом, кожными инфекциями и лимфостазом ног.

Анастасия Савова активно боролась за освобождение отца: основала сообщество семей пленных морпехов, организовывала акции-напоминания и адвокационные поездки.

До плена у нас было очень мало фото. Жизнь не казалась хрупкой, но сейчас я фиксирую каждую минуту, каждый взгляд, каждую улыбку. Потому что теперь я знаю истинную цену памяти, — делилась она ранее.

Дочь отметила, что отец научил ее быть сильной, не бояться, верить в себя, говорить правду и быть доброй к людям.

