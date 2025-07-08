Майкл Дуглас завершил карьеру: почему, и какой будет новая жизнь без кино

Майкл Дуглас, легенда Голливуда, актер, даже в свои восемьдесят умудряющийся выглядеть импозантно, объявил, что его актерская карьера, вероятно, подошла к концу.

Почему человек, который шесть десятилетий оставался в фокусе большого кино, намекает на пенсию — далее в материале.

Майкл Дуглас завершил актерскую карьеру

Актер сделал громкое признание на Международном кинофестивале в Карловых Варах, куда его пригласили по случаю 50-летия фильма Полет над гнездом кукушки, сопродюсером которого он был.

80-летний актер честно объяснил, что хочет вовремя поставить точку: “Я намеренно не работаю с 2022 года, потому что понял, что должен остановиться”. И прибавил с улыбкой:

“Я не хочу быть одним из тех людей, которые падают замертво на съемочной площадке”.

Последняя роль в его актерской карьере — Бенджамин Франклин в сериале Франклин, вышедший только в прошлом году.

Проект имел большой успех, но актер подчеркнул, что не имеет “никаких настоящих намерений” снова сниматься. Хотя, как признался Дуглас, если случится “нечто особенное”, возможно, он передумает.

По его словам, сейчас он полностью доволен жизнью и радуется возможности наблюдать за работой своей жены Кэтрин Зета-Джонс. А на вопрос, есть ли ему чем заняться, с юмором отвечает: “Моя игра в гольф становится лучше”.

Карьера Майкла Дугласа: фильмы, сделавшие его звездой Голливуда

Отдадим должное талантам Дугласа: он не только известный актер, но и блестящий продюсер, и свой первый Оскар получил именно за продюсирование Полета над гнездом кукушки (1975), культового фильма, ставшего бессмертной классикой американского кино.

Вторую статуэтку Майкл получил как лучший актер за роль безжалостного биржевого дельца Гордона Гекко в Уолл-стрит (1987), эту работу критики и зрители до сих пор считают одной из сильнейших в его карьере.

Да и другие образы оставили след в истории и сердцах киноманов — от Основного инстинкта до Игры и Трафика.

Повлияла ли болезнь на решение Дугласа завершить карьеру

В 2010 году Майкл Дуглас узнал о тяжелой болезни, ему диагностировали рак горла четвертой стадии.

“Мне удалось избежать операции, которая означала бы невозможность говорить и удаление части челюсти”, — рассказал он и признался, что боялся этого, ведь операция еще пятнадцать лет назад окончательно бы закрыла ему путь на съемочную площадку.

Но он прошел интенсивную химио- и лучевую терапию и в конце концов победил болезнь, поэтому желание завершить карьеру не связано с лечением.

Просто он считает себя человеком, который успел все, что можно по максимуму и теперь может позволить себе жить по своему вкусу.

