“С меня хватит”. Джим Керри заявил о завершении актерской карьеры

Наша реальность превратилась в кино, которое весь мир созерцает с экранов, пока мы живем в каком-то страшном голливудском фильме. На смену любимцам нашего детства пришли герои настоящего.

Неудивительно, что актеры, которых мы очень любили, постепенно начали выходить на пенсию. Сначала пришло известие о Брюсе Уиллисе, который покидает карьеру из-за афазии. Затем неожиданное заявление Джима Кэрри в его последнем интервью для Access Hollywood.

Любимый актер, которого мы привыкли видеть на маленьких и больших экранах, сообщил своим поклонникам, что завершает свою карьеру, которая длилась почти 40 лет.

Кэрри заявляет, что сделал достаточно для киноиндустрии:

С меня хватит. Я сделал достаточно. Мне достаточно.

Он уверен в своем решении, но предполагает возможность оставить спокойную жизнь и вернуться только для чего-то действительно достойного внимания для его поклонников и всех зрителей.

Если ангелы принесут какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и он будет очень важен для людей, я могу принять в этом участие.

Каждый из нас хотя бы раз видел фильмы Джима Керри. Кому-то нравилось посмеяться над восхитительными комедийными работами. Другие же удивлялись его драматическому таланту. Этот мужчина умеет быть на двух полюсах эмоциональности.

Когда нам тяжело и кажется, что сейчас не до просмотра кино или еще чего-то подобного, а особенно не до смеха, приходит время вернуть себе что-то хорошее в жизнь. Хотя бы на полтора часа.

Предлагаем посмотреть одну из знаковых лент Джима Керри. Возможно, это в определенной степени будет иметь терапевтический эффект. А будет она комедийной или драматичной, выбирать вам.

Маска

Кому бы сейчас не хотелось обратиться к древней магии? Главный герой фильма и не думал об этом, но судьба решила иначе.

Теперь он не застенчивый работник банка, а самоуверенный комический супергерой. Ну что может быть лучше в этот вечер, если есть для этого настроение?

Эйс Вентура: Розыск домашних животных

Удивительная прическа и гавайская рубашка — интересная униформа для личного детектива. Тем не менее он борется со злом и спасает беззащитных животных. А из него вышел бы хороший волонтер сейчас.

Лжец, лжец

У него плохая привычка — врать абсолютно всем. Нет, это не всем известный представитель зла на Земле, а еще один комедийный персонаж Джима Керри.

Жизнь успешного адвоката меняет желание маленького ребенка. Может быть, и нам нужно попытаться задуть пару свечей?

Брюс Всемогущий

Пока кто-то в реальном мире представил себя Богом, Джим Керри в фильме Брюс Всемогущий стал его воплощением.

Поначалу он исполнял только собственные желания. Однако быть настоящим Богом не так просто, потому что это огромная ответственность.

Шоу Трумэна

За его повседневной жизнью наблюдает практически весь мир.

Он наслаждается спокойной жизнью и ни о чем не догадывается. Однако чувство тревоги начинает только расти.

Напомним, ранее мы рассказывали, как голливудская звезда Орландо Блум волонтерит в Молдове.