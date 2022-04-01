“З мене досить”. Джим Керрі заявив про завершення акторської кар’єри

Наша реальність перетворилась на кіно, яке весь світ споглядає з екранів, поки ми живемо у якомусь страшному голлівудському фільмі. На зміну улюбленцям нашого дитинства прийшли справжні герої сьогодення.

Не дивно, що актори, яких ми колись дуже любили, поступово почали виходити на пенсію. Спочатку прийшла звістка про Брюса Вілліса, який полишає кар’єру через афазію. Потім неочікувана заява Джима Керрі в його останньому інтерв’ю для Access Hollywood.

Улюблений актор, якого ми звикли бачити на маленьких та великих екранах, сповістив своїх шанувальників, що завершує кар’єру, яка тривала майже 40 років.

Керрі заявляє, що зробив достатньо для кіноіндустрії:

З мене досить. Я зробив досить. Мені достатньо.

Він упевнений у своєму рішенні, але припускає можливість покинути своє спокійне життя та повернутися лише задля чогось дійсно вартого уваги для його шанувальників та усіх глядачів.

Якщо ангели принесуть якийсь сценарій, написаний золотим чорнилом, і він буде дуже важливим для людей, я можу взяти в цьому участь.

Кожен з нас хоча б раз бачив фільми за участі Джима Керрі. Комусь було до вподоби посміятись із надзвичайних комедійних робіт. Інші ж дивувалися його драматичному таланту. Цей чоловік вміє бути на двох полюсах емоційності.

Коли нам важко і здається, що зараз не до перегляду кіно чи ще чого подібного, а особливо не до сміху, якраз настає час повернути собі щось хороше у життя. Хоча б на півтори години.

Пропонуємо переглянути одну зі знакових стрічок Джима Керрі. Можливо, це певною мірою матиме терапевтичний ефект. А буде вона комедійною чи драматичною, обирати вам.

Маска

Кому б зараз не хотілося звернутися до давньої магії? Головний герой фільму і не думав про це, але доля вирішила трохи інакше.

Тепер він не сором’язливий працівник банку, а самовпевнений комічний супергерой. Ну що може бути краще на вечір, якщо є для цього настрій?

Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин

Дивна зачіска та гавайська сорочка — цікава уніформа для приватного детектива. Проте він бореться зі злом та рятує беззахисних тварин. А з нього вийшов би непоганий волонтер зараз.

Брехун, брехун

У нього погана звичка — брехати абсолютно усім. Ні, це не усім відомий представник зла на планеті Земля, а ще один комедійний персонаж Джима Керрі.

Життя успішного адвоката змінює бажання маленької дитини. Можливо, і нам потрібно спробувати задути кілька свічок?

Брюс Всемогутній

Поки хтось у реальному світі уявив себе Богом, Джим Керрі у фільмі Брюс Всемогутній ним і став.

Спочатку він виконував лише власні бажання. Однак бути справжнім Богом не так просто, оскільки це величезна відповідальність.

Шоу Трумена

За його щоденним життям спостерігає практично увесь світ.

Він насолоджується спокійним життям і ні про що не здогадується. Однак почуття тривоги починає лише зростати.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як голлівудська зірка Орландо Блум волонтерить у Молдові.