Бавить дітей з України: голлівудська зірка Орландо Блум волонтерить у Молдові

Британський актор та посол доброї волі UNICEF Орландо Блум також допомагає Україні. Нахабна та жорстока війна, розв’язана Росією, нарешті притягує більше всесвітньої уваги.

З початку війни в Україні майже кожну секунду дитина стає біженцем. Я в Молдові з UNICEF зустрічаю сім’ї, які були змушені залишити все в пошуках безпеки.

Орландо залишає посилання у себе в Instagram для небайдужих. Він закликає здійснити пожертвування для допомоги українським дітям.

Зірка запостив фотографії, на яких обіймається та грається з дітьми з України.

Читай у нашому матеріалі, як Андрій Шевченко приймає біженців у себе вдома.