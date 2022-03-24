Шоу-биз

Играет с детьми из Украины: голливудская звезда Орландо Блум волонтёрит в Молдове

Анастасия Грубрина, практикантка сайта 24 марта 2022, 13:45
Бавить дітей з України: голлівудська зірка Орландо Блум волонтерить у Молдові

Больше новостей
Андрей Данилко интервью 2021 о войне
Моя мечта — увидеть, как он сидит на скамье подсудимых. Андрей Данилко о Путине, жизни в Киеве и отношениях с Россией
Олексій Данілов про ситуацію на фронті
Наши ВСУ увольняют их генералов грузом 200. Данилов о выяснении отношений российского руководства
Коли Україну приймуть в Євросоюз
Под аплодисменты нас приглашают в ЕС? Когда Украина станет кандидатом на поступление
звернення Зеленського 25 березня
Исчез министр обороны России. Может, и он захотел навестить Чернобаевку? Новое обращение Зеленского
Смотреть больше

Материалы по теме

Андрей Данилко интервью 2021 о войне
Моя мечта — увидеть, как он сидит на скамье подсудимых. Андрей Данилко о Путине, жизни в Киеве и отношениях с Россией
Олексій Данілов про ситуацію на фронті
Наши ВСУ увольняют их генералов грузом 200. Данилов о выяснении отношений российского руководства
Коли Україну приймуть в Євросоюз
Под аплодисменты нас приглашают в ЕС? Когда Украина станет кандидатом на поступление
звернення Зеленського 25 березня
Исчез министр обороны России. Может, и он захотел навестить Чернобаевку? Новое обращение Зеленского

Видео
0:07:07
Олексій Данілов про ситуацію на фронті

Наши ВСУ увольняют их генералов грузом 200. Данилов о выяснении отношений российского руководства
0:03:36
Коли Україну приймуть в Євросоюз
Под аплодисменты нас приглашают в ЕС? Когда Украина станет кандидатом на поступление
0:09:06
звернення Зеленського 25 березня
Исчез министр обороны России. Может, и он захотел навестить Чернобаевку? Новое обращение Зеленского
0:05:31
Ірина Верещук про відкриття представництва Міжнародного Червоного Хреста у Ростові
Международный Красный Крест хочет открыть представительство в Ростове — за это может стать участником преступления
0:03:13
Зрадники України
Предатели Украины. Как будут наказывать коллаборационистов по нововведениям правительства
0:02:17
Мітинги на підтримку України по всьому світу
Главное требование — закрыть небо: тысячи людей по всему миру вышли на улицы, чтобы поддержать Украину
0:03:40
Первая добровольческая медицинская больница: какая миссия этих докторов?
Мы уже не считаем пациентов: первый добровольческий медицинский госпиталь рассказал о своей военной миссии
0:05:22
Брифінг Олексія Арестовича 25.03.2022
Стабильный разгром оккупантов: Арестович об отказе российских военных ехать “на прогулку” в Украину
перемоги в Запоріжжі
Получили по щам под Запорожьем: как ВСУ кошмарят врага
0:03:20
Захисники Києва
Как российская “непобедимая” армия ломает зубы под Киевом — видео с места событий
Больше видео
Продуктовий запас в укритті - список необхідних продуктів
Читать дальше
Какие продукты взять с собой в укрытие — советы нутрициолога
Бізнес-батальйон
Читать дальше
Бизнес-батальон. Как крупные предприниматели работают на победу Украины

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь