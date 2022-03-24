Играет с детьми из Украины: голливудская звезда Орландо Блум волонтёрит в Молдове

Британский актер и посол доброй воли UNICEF Орландо Блум тоже помогает Украине. Наглая и жестокая война, развязанная Россией, наконец привлекает больше всемирного внимания.

С начала войны в Украине почти каждую секунду ребенок становится беженцем. Я в Молдове с UNICEF встречаю семьи, которые вынуждены были оставить все в поисках безопасности.

Орландо оставляет ссылку у себя в Instagram для неравнодушных. Он призывает сделать пожертвование для помощи украинским детям.

Звезда запостил фотографии, на которых он обнимается и играет с детьми из Украины.

Читай в нашем материале, как Андрей Шевченко принимает беженцев у себя дома.