Метро в Киеве меняет интервал движения в результате атаки: как ездят поезда

Вследствие осложненной энергетической ситуации из-за очередного обстрела РФ поезда метро сегодня, 20 января, будут курсировать с изменениями.

Метро в Киеве: как ездят поезда

Как отмечает КГГА, движение поездов на красной линии начнется между станциями Академгородок — Арсенальная. Интервал движения между поездами составит 4,5–5 минут.

В то же время для перевозки пассажиров с левого на правый берег будут курсировать два поезда между станциями Левобережная — Арсенальная с учетом ситуации с электроснабжением. Также отметим, что поезда будут курсировать без остановок мимо станций Гидропарк и Днепр.

В то же время движение поездов на зеленой и синей ветке происходит без изменений и задержек.

Ранее мы писали, что мешает строительству метро на Троещину — читай в материале, в чем причина заморозки проекта.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!