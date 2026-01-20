Метро у Києві змінює інтервал руху внаслідок атаки: як їздять потяги

Внаслідок ускладненої енергетичної ситуації через черговий обстріл РФ поїзди метро сьогодні, 20 січня, курсуватимуть зі змінами.

Метро в Києві: як їздять потяги

Як зазначає КМДА, рух поїздів на червоній лінії почнеться між станціями Академмістечко — Арсенальна. Інтервал руху між потягами становитиме 4,5–5 хвилин.

Водночас для перевезення пасажирів з лівого на правий берег курсуватиме два поїзди між станціями Лівобережна — Арсенальна з урахування ситуації з електропостачанням. Також зауважимо, що потяги курсуватимуть без зупинок повз станції Гідропарк та Дніпро.

Водночас рух поїздів на зеленій та синій гілці відбувається без змін та затримок.

