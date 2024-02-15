Без яиц по 17 грн. Минобороны ввело предельные цены на продукты для военных — что еще изменилось

В Министерстве обороны Украины сообщили, что “яиц по 17 грн” больше не будет. То есть Министерство обороны ввело предельные цены на продукты для военных. Как изменилась архитектура закупок для ВСУ и что для этого сделали — в материале.

Минобороны ввело предельные цены на продукты: как изменятся закупки

Минобороны Украины сотрудничает с правоохранительными органами для ликвидации рисков коррупции во время закупок для ВСУ. Кроме того, введена новая архитектура закупок согласно стандартам НАТО.

До мая прошлого года поставщики могли самостоятельно определять цены на продукты для военных. В преддверии тендера они существенно занижали цену, после выигрыша же компании-поставщики меняли цены. На ходовые товары увеличивали, а на менее востребованные — уменьшали.

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Это позволяло оставлять суммарную цену продуктового набора неизменной. Именно по такой схеме появились печально известные “яйца по 17 грн”, — пишут в Министерстве обороны.

Во избежание подобных ценовых махинаций Минобороны ввело предельные цены на продукты.

— Например, если раньше, по данным НАБУ, поставщики устанавливали закупочную цену на картофель 16 грн/кг, то на одном из тендеров Минобороны в декабре 2023 указало предельную цену 10,35 грн.

Аналогично поступили со всеми другими продуктами для военных. Также Министерством обороны созданы правила закупок и проверка качества товаров. Закупками занимается агентство Государственный оператор тыла.

На портале Prozorro уже анонсировались первые тендеры по новой системе закупок.

Ранее мы рассказывали, как выглядит новая система закупок Минобороны.

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