Без яєць по 17 грн. Міноборони запровадило граничні ціни на продукти для військових — що ще змінилося

У Міністерстві оборони України повідомили, що “яєць по 17 грн” більше не буде. Тобто, Міністерство оборони запровадило граничні ціни на продукти для військових. Як змінилася архітектура закупівель для ЗСУ і що для цього зробили — у матеріалі.

Міноборони запровадило граничні ціни на продукти: як зміняться закупівлі

Міноборони України співпрацює з правоохоронними органами для ліквідації ризиків корупції під час закупівель для ЗСУ. Крім цього, запроваджено нову архітектуру закупівель згідно зі стандартами НАТО.

До травня минулого року постачальники могли самостійно визначати ціни на продукти для військових. Напередодні тендеру вони суттєво занижували ціну, після виграшу ж компанії-постачальники змінювали ціни. На “ходові” товари збільшували, а на менш затребувані — зменшували.

Зараз також дивляться

Це дозволяло залишати сумарну ціну продуктового набору незмінною. Саме за такою схемою з’явилися сумновідомі “яйця по 17 грн”, — пишуть у Міністерстві оборони.

Для уникнення подібних цінових махінацій, Міноборони запровадило граничні ціни на продукти.

— Наприклад, якщо раніше, за даними НАБУ, постачальники встановлювали закупівельну ціну на картоплю 16 грн/кг, то на одному з тендерів Міноборони в грудні 2023 року вказало граничну ціну 10,35 грн.

Аналогічно зробили з усіма іншими продуктами для військових. Також Міністерством оборони створені правила закупівель та перевірка якості товарів. Закупівлями займається агенція Державний оператор тилу.

На порталі Prozorro вже анонсували перші тендери за новою системою закупівель.

Раніше ми розповідали, який вигляд має нова система закупівель Міноборони.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.