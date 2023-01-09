Новости

Радость для детей: на экраны вышел мультсериал Пес Патрон — чему учит и где смотреть

Анастасия Грубрина, редактор сайта 09 января 2023, 13:00
Мультсеріал Пес Патрон — дивитись першу серію

Больше новостей
П’ять книг, які можуть зробити ваше життя кращим
Для новых свершений и внутренних побед: пять книг, которые могут сделать твою жизнь лучше
Одне літнє подружжя на все село — наслідки російської окупації
Окоп в доме — это еще по-божески: история пожилых супругов, у которых все забрала война
Добірка найкращих українських пісень, які вийшли під час війни: ТОП-20 пісень
И развлечься, и поплакать, и порелаксировать — подборка украинских песен, созданных во время войны
Кінбурнська коса: росіяни зазнають втрат — оперативна ситуація на Півдні
Россия выискивает, куда направить оружие, и не откажется от массированных атак: Гуменюк о ситуации на Юге
Смотреть больше

Материалы по теме

Гендерно нейтральне батьківство - що це, плюси та мінуси
Утопия или эффективный метод развития — что такое гендерно нейтральное воспитание
Когда сбивать температуру у ребенка
Не спеши давать лекарства! Когда стоит сбивать температуру у ребенка и почему иногда лихорадка полезна
Как война повлияла на образование
Темень необразованности или совершенно новая система обучения: как война повлияла на образование в Украине
Аутизм у дитини: як розпізнати перші прояви — дані дослідження
Нетипичное поведение и членовредительство? Как распознать аутизм у ребенка — результаты исследования

Видео
0:04:03
Одне літнє подружжя на все село — наслідки російської окупації

Окоп в доме — это еще по-божески: история пожилых супругов, у которых все забрала война
0:05:26
Кінбурнська коса: росіяни зазнають втрат — оперативна ситуація на Півдні
Россия выискивает, куда направить оружие, и не откажется от массированных атак: Гуменюк о ситуации на Юге
0:02:50
Як Дубно в Рівненській області повністю відмовилось від газу
Вместо газа — торф и дрова: как городок в Ровенской области полностью перешел на альтернативные виды топлива
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
0:03:21
Стартапи України
Украинские стартапы штурмуют Лас-Вегас! От инновационной бумаги до “чудо-кнопки” в смартфоне
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 9 января в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:08:15
Зброя для України
Такого мир еще не видел — как темп овладения оружием ВСУ шокировал всех
0:04:49
Як насправді надають медичну допомогу солдатам в Росії
“Ненужный, брошенный и нищий”: как раненым солдатам в России оказывают медицинскую помощь
0:05:37
Крим сьогодні
Наши ждут ВСУ, а оккупанты не успевают собирать чемоданы! Какая ситуация в Крыму сейчас
0:02:33
Як дніпровські медики ставлять на ноги бійців після важких поранень
Мне уже снится, как я хожу — как днепровские медики спасают защитников после тяжелых ранений
Больше видео
Starlink купить
Читать дальше
Как заказать и установить в Украине интернет от Starlink: читай пошаговую инструкцию

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь