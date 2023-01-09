Радость для детей: на экраны вышел мультсериал Пес Патрон — чему учит и где смотреть

Наверное, самое известное животное в Украине, пес Патрон, настолько нравится своим поклонникам, что о нем сделали и мультсериал! О чем рассказывает пес-разминировщик деткам и где смотреть первую серию, читай в материале.

Мультсериал Пес Патрон — о чем

О работе пса Патрона создали детский мультсериал. Первый эпизод набрал уже более 130 тысяч просмотров. Проект был создан при поддержке и партнерстве USAID и UNICEF.

У мультсериала есть полезная цель — повышать уровень знаний о минной опасности среди детей. У мультика также есть английские субтитры, поэтому и иностранные поклонники смогут понять, о чем идет речь.

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В первой серии Разрушенный мост пес Патрон рассказывает коту Тому о своем рабочем дне. Он получил сигнал о разрушенном мосте и почуял носом опасность. Как пес Патрон разобрался с этой ситуацией и при чем здесь Карп — дети узнают в серии.

Над озвучиванием мультфильма работали Василий Байдак, Даша Астафьева, Надя Дорофеева, Тарас Стадницкий, Позитив и другие.

Мультик Пес Патрон — смотреть первую серию

Ты можешь включить деткам мультсериал Пес Патрон прямо в нашем материале.

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Фото: YouTube