Радість для дітей: на екрани вийшов мультсеріал Пес Патрон — чого навчає і де дивитись

Певно, найвідоміша тварина в Україні, пес Патрон, настільки подобається своїм шанувальникам, що про нього зробили і мультсеріал! Про що розповідає пес-розмінувальник діткам та де дивитись першу серію, читай у матеріалі.

Мультсеріал Пес Патрон — про що

Про роботу пса Патрона зробили дитячий мультсеріал. Перший епізод набрав уже понад 130 тисяч переглядів. Проект створили за підтримки та партнерства USAID та UNICEF.

Мультсеріал має корисну мету — підвищувати рівень знань про мінну небезпеку серед дітей. Мультик також має англійські субтитри, тому й іноземні шанувальники зможуть зрозуміти, про що йдеться.

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У першій серії Зруйнований міст пес Патрон розповідає коту Тому про свій робочий день. Він отримав сигнал про зруйнований міст і почув носом небезпеку. Як пес Патрон розібрався з цією ситуацією та до чого тут пан Короп — діти дізнаються в серії.

Над озвучуванням мультфільму працювали Василь Байдак, Даша Астаф’єва, Надя Дорофеєва, Тарас Стадницький, Позитив та інші.

Мультик Пес Патрон — дивитись першу серію

Ти можеш увімкнути діткам мультсеріал Пес Патрон прямісінько в нашому матеріалі.

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Фото: YouTube