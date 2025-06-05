Пробел в миллиарды гривен. Минфин готовит два варианта бюджета на 2026 год

Давно не секрет, что в украинском бюджете сформировалась дыра в почти пол триллиона гривен. Причиной стали крайне высокие расходы на оборону в феврале 2025. Учитывая это, бюджет Украины 2025 должен быть либо перепланирован, либо средства найдутся — на таможне, контрабанде, в теневых бизнесах.

Министерство финансов готовит альтернативный сценарий на следующий год, чтобы учесть реальные расходы на оборону и защиту страны. Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, выступая в парламенте.

Минфин готовит альтернативный вариант бюджета на 2026 год

По сообщению Минфина, с января по апрель 2025 года на безопасность и оборону было потрачено 765 млрд грн. Наибольшими по расходам стали февраль и апрель, когда тратилось более 200 млрд гривен.

Из всего следует, что заявленная в госбюджете на 2025 год сумма — в 2223 млрд грн, будет значительно превышена. А государству придется перекрывать пробел в минимум 400 млрд гривен. Чтобы не повышать налоги, деньги должны быть найдены в сокращениях или других проблемных местах экономики.

Именно поэтому на 2026 год готовят альтернативный сценарий государственного бюджета со значительно увеличенными расходами на оборону, в который нужно будет вложиться. К слову, Минфин не успел подготовить проект Бюджетной декларации на 2026-2028 годы до 1 июня 2025 года.

По базовому сценарию Украина должна уже в следующем году сократить дефицит бюджета до 9,9% с 19,4%. Это означает и уменьшение расходов на несколько сотен миллиардов. В альтернативный сценарий 2026 закладывают полномасштабную войну на весь год и расходы на нее.

Прагматично мы сейчас готовим два сценария: базовый и альтернативный, предполагающий продолжение боевых действий на весь период 2026 года. Я не являюсь прогнозистом, но я знаю, как может меняться ситуация.

Украина уже нуждается в дополнительных расходах на войну. В ближайшее время Марченко пообещал пересмотреть бюджет. Государство потеряло около $2 млрд внешнего финансирования из-за невыполнения международных обязательств.

Напомним, что расходы украинского бюджета основаны на сценарии Международного валютного фонда. Согласно ему война в Украине должна закончиться в конце 2025. Но сейчас эти прогнозы маловероятны.

Ранее нардеп Ярослав Железняк критиковал работу Минфина за невмешательство в процесс выплат Национального кэшбека. Программа требует ежемесячно несколько миллиардов гривен финансирования, которые могли бы тратить на нужды войска. В частности, нардеп подготовил законопроект в ВР об отставке Марченко.

Ранее мы рассказывали, есть ли у государства деньги на финансирование социальных выплат в июне 2025 года.

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