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Пробел в миллиарды гривен. Минфин готовит два варианта бюджета на 2026 год

Анастасия Грубрина, журналист сайта 05 июня 2025, 19:30
альтернативный план бюджета Минфин
Фото Unsplash

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