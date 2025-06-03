Финансирование социальных выплат за июнь 2025: есть ли у государства средства

Фото Pexels В 2025 году социальные выплаты в Украине поступают из государственного бюджета и специализированных социальных фондов и не зависят от иностранных вливаний. Все суммы заранее закладываются в бюджет и распределяются определенным категориям граждан по четкому графику. Выделено ли финансирование социальных выплат на июнь 2025 — что известно, рассказываем в материале.Финансирование социальных выплат на июнь 2025 года: откуда деньги Все социальные выплаты в Украине сейчас производятся без задержек, и никаких долгов в этой сфере нет. Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович во время национального телемарафона. Общие социальные выплаты, такие как субсидии, помощь малоимущим семьям, поддержка внутренне перемещенных лиц, лиц с инвалидностью и другие виды социальной помощи, финансируются непосредственно из государственного бюджета. Читать по теме Социальные выплаты на детей с 1 июня 2025 — кому ждать и изменились ли суммы Какая сумма выплат на ребенка в 2025 году и от чего зависит: читай в материале. В первом квартале 2025 года на эти нужды уже потратили 94,3 миллиарда гривен. В частности, 53,5 млрд грн ушло на пенсионные выплаты, 16,3 — на социальную защиту граждан в сложных жизненных обстоятельствах, 15 млрд грн — на льготы и жилищные субсидии, 5,4 миллиарда гривен — на поддержку детей и социально уязвимых семей. Финансирование социальных выплат за июнь 2025 г.: что обещают в правительстве Оксана Жолнович особо подчеркнула, что правительство полностью выполняет свои обязательства, и более того — намерено усилить социальную поддержку. Уже в июле стартует пилотный проект, в рамках которого будет начислена новая базовая социальная помощь — ее размер будет существенно превышать текущий прожиточный минимум. Кроме того, до конца текущего года планируется разработка новых инициатив в этой сфере. В то же время правительство работает над другими формами социальных выплат. В частности, предполагается, что частично будут возвращены средства за аренду жилья ВПЛ: государство будет компенсировать владельцам квартир налог на доходы физических лиц и военный сбор, а физическим лицам-предпринимателям — единый налог, исходя из социальной стоимости аренды. Также принято решение о финансировании субсидий гражданам, которые не смогли их вовремя получить, потому что задержались с подачей документов. Все это часть более широкого курса на усиление системы социальной защиты. Также в июне 2025 года будет производиться запланированная индексация пенсий. Источник: Glavred.net. Поинтересуйся также: доплата к пенсии после 65 лет в 2025, проверь, начисляют ли тебе надбавки автоматически. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: социальные выплаты, финансы Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter