Финансирование социальных выплат за июнь 2025: есть ли у государства средства

В 2025 году социальные выплаты в Украине поступают из государственного бюджета и специализированных социальных фондов и не зависят от иностранных вливаний.

Все суммы заранее закладываются в бюджет и распределяются определенным категориям граждан по четкому графику.

Выделено ли финансирование социальных выплат на июнь 2025 — что известно, рассказываем в материале.

Финансирование социальных выплат на июнь 2025 года: откуда деньги

Все социальные выплаты в Украине сейчас производятся без задержек, и никаких долгов в этой сфере нет.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович во время национального телемарафона.

Общие социальные выплаты, такие как субсидии, помощь малоимущим семьям, поддержка внутренне перемещенных лиц, лиц с инвалидностью и другие виды социальной помощи, финансируются непосредственно из государственного бюджета.

В первом квартале 2025 года на эти нужды уже потратили 94,3 миллиарда гривен. В частности, 53,5 млрд грн ушло на пенсионные выплаты, 16,3 — на социальную защиту граждан в сложных жизненных обстоятельствах, 15 млрд грн — на льготы и жилищные субсидии, 5,4 миллиарда гривен — на поддержку детей и социально уязвимых семей.

Финансирование социальных выплат за июнь 2025 г.: что обещают в правительстве

Оксана Жолнович особо подчеркнула, что правительство полностью выполняет свои обязательства, и более того — намерено усилить социальную поддержку.

Уже в июле стартует пилотный проект, в рамках которого будет начислена новая базовая социальная помощь — ее размер будет существенно превышать текущий прожиточный минимум.

Кроме того, до конца текущего года планируется разработка новых инициатив в этой сфере.

В то же время правительство работает над другими формами социальных выплат.

В частности, предполагается, что частично будут возвращены средства за аренду жилья ВПЛ: государство будет компенсировать владельцам квартир налог на доходы физических лиц и военный сбор, а физическим лицам-предпринимателям — единый налог, исходя из социальной стоимости аренды.

Также принято решение о финансировании субсидий гражданам, которые не смогли их вовремя получить, потому что задержались с подачей документов.

Все это часть более широкого курса на усиление системы социальной защиты. Также в июне 2025 года будет производиться запланированная индексация пенсий.

Источник: Glavred.net.

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