Фінансування соціальних виплат за червень 2025: чи є у держави кошти

У 2025 році соціальні виплати в Україні надходять із державного бюджету та спеціалізованих соціальних фондів, і не залежать від іноземних вливань.

Усі суми завчасно закладаються в бюджет і розподіляються певним категоріям громадян за чітким графіком.

Чи виділене фінансування соціальних виплат на червень 2025 — що відомо, розповідаємо у матеріалі.

Фінансування соціальних виплат на червень 2025: звідки гроші

Усі соціальні виплати в Україні наразі проводяться без затримок, і жодних боргів у цій сфері немає.

Про це повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович під час національного телемарафону.

Загальні соціальні виплати, такі як субсидії, допомога малозабезпеченим сім’ям, підтримка внутрішньо переміщених осіб, осіб з інвалідністю та інші види соціальної допомоги, фінансуються безпосередньо з державного бюджету.

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У першому кварталі 2025 року на ці потреби вже витратили 94,3 мільярда гривень. Зокрема, 53,5 млрд грн пішло на пенсійні виплати, 16,3 — на соціальний захист громадян у складних життєвих обставинах, 15 млрд грн — на пільги та житлові субсидії, 5,4 мільярда гривень — на підтримку дітей та соціально вразливих сімей.

Фінансування соціальних виплат за червень 2025: що обіцяють в уряді

Оксана Жолнович особливо підкреслила, що уряд повністю виконує свої зобов’язання, і, на додаток, має намір посилити соціальну підтримку.

Уже в липні стартує пілотний проект, у межах якого буде нараховано нову базову соціальну допомогу — її розмір суттєво перевищуватиме поточний прожитковий мінімум.

Крім того, до кінця року планується розробка нових ініціатив у цій сфері.

Водночас уряд працює над іншими формами соціальних виплат.

Зокрема, передбачається, що будуть частково повернуті кошти за оренду житла ВПО: держава компенсуватиме власникам квартир податок на доходи фізичних осіб і військовий збір, а фізичним особам-підприємцям — єдиний податок, зважаючи на соціальну вартість оренди.

Також ухвалено рішення про фінансування субсидій тим громадянам, які не змогли їх вчасно отримати, бо затрималися з подачею документів.

Усе це — частина більш широкого курсу на посилення системи соціального захисту. Також у червні 2025 року буде здійснюватися запланована індексація пенсій.

Джерело: Glavred.net.

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