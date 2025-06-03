Для тебе Економія

Фінансування соціальних виплат за червень 2025: чи є у держави кошти

Ольга Петухова, редакторка сайту 03 Червня 2025, 12:45
фінансування соціальних виплат червень 2025
Фото Pexels

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