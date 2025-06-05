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Прогалина у мільярди гривень. Мінфін готує два варіанти бюджету на 2026 рік

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 05 Червня 2025, 19:30
альтернативний план бюджету Мінфін
Фото Unsplash

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