Прогалина у мільярди гривень. Мінфін готує два варіанти бюджету на 2026 рік

Давно не є секретом, що в українському бюджеті сформувалася діра у майже пів трильйона гривень. Причиною стали вкрай високі витрати на оборону в лютому 2025. З огляду на це бюджет України 2025 має бути або перепланований, або ж кошти знайдуться — на митниці, контрабанді, у тіньових бізнесах.

Міністерство фінансів готує альтернативний сценарій на наступний рік, аби врахувати реальні витрати на оборону і захист країни. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час виступу у парламенті.

Мінфін готує альтернативний варіант бюджету на 2026 рік

За повідомленням Мінфіну з січня по квітень 2025 року на безпеку та оборону було витрачено 765 млрд грн. Найбільшими за витратами стали лютий та квітень, коли витрачалося понад 200 млрд.

З усього слідує, що заявлена у держбюджеті на 2025 сума — у 2223 млрд грн, буде значно перевищена. А державі доведеться перекривати прогалину у як мінімум 400 млрд гривень. Аби не підвищувати податки, кошти мають знайти у скороченнях або інших проблемних місцях економіки.

Саме тому на 2026 рік готують альтернативний сценарій державного бюджету — зі значно збільшеними витратами на оборону, в який потрібно буде вкластися. До слова, Мінфін не встиг підготувати проект Бюджетної декларації на 2026-2028 роки до 1 червня 2025.

За базовим сценарієм Україна має вже наступного року скоротити дефіцит бюджету до 9,9% з 19,4%. Це означає і зменшення видатків на кількасот мільярдів. В альтернативний сценарій 2026 року закладають повномасштабну війну на весь рік і видатки на неї.

Прагматично ми зараз готуємо два сценарії: базовий і альтернативний, який передбачає продовження бойових дій на весь період 2026 року. Я не є прогнозистом, але я знаю, як може змінюватися ситуація.

Україна вже потребує додаткових видатків на війну. Тож найближчим часом Марченко пообіцяв переглянути бюджет. Держава втратила близько $2 млрд зовнішнього фінансування через невиконання міжнародних зобовʼязань.

Нагадаємо, що видатки українського бюджету засновані на сценарії Міжнародного валютного фонду. За ним, війна в Україні має закінчитися наприкінці 2025. Та нині ці прогнози малоймовірні.

До слова, раніше нардеп Ярослав Железняк критикував роботу Мінфіну за невтручання у процес виплат Національного кешбеку. Програма вимагає щомісяця кілька мільярдів гривень фінансування, які могли б витрачати на потреби війська. Зокрема нардеп підготував подання до ВР про відставку Марченка.

Раніше ми розповідали, чи є у держави кошти на фінансування соціальних виплат у червні 2025.

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