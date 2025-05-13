Півмільярда на кешбек: чи виправдовує програма очікування українців

Фото Pexels У березні 2025 року українці отримали рекордні 443 мільйони гривень у межах програми Національний кешбек. Це найбільша сума виплат за один місяць з моменту запуску програми у вересні 2024 року. Виплати отримали 3,4 мільйона осіб, які здійснили покупки товарів українського виробництва та активували відповідні картки у застосунку Дія. Про це повідомляє пресслужба Дії Як працює програма Програма надає 10% кешбеку за купівлю споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі та придбаних у точках продажу, що беруть участь у програмі. Щоб перевірити, чи є кешбек на той чи інший товар, можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку Дія. На що можна витратити кешбек Кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі. Також їх можна спрямувати на благодійність або задонатити на ЗСУ Читати на тему Як закрити картку Національний кешбек: покрокова інструкція для різних банків В яких банках це можна зробити онлайн? Читай у нашому матеріалі. Критика та обмеження програми Програма Національний кешбек, попри свої переваги, має низку недоліків, про які варто знати: Незначний вплив на економіку: експерти зазначають, що програма не принесла очікуваного значного економічного ефекту. За оцінками, її вплив на ВВП у 2024 році був мінімальним, у межах статистичної похибки. Нерівні умови для бізнесу: програма виявилася більш вигідною для великих торгівельних мереж та виробників, тоді як малий бізнес не зміг повною мірою скористатися її умовами. Ризики для банківської таємниці: підключаючись до програми, користувачі фактично надають банкам дозвіл на розкриття інформації про свої платіжні операції, що викликає занепокоєння щодо конфіденційності даних. Несистемність нарахування кешбеку: споживачі скаржаться на незрозумілу логіку нарахування кешбеку, коли за ідентичні покупки в різних обставинах кошти можуть бути нараховані або ні. Обмеженість використання кешбеку: накопичені кошти можна витратити лише на чітко визначені категорії товарів та послуг, такі як комунальні платежі, ліки, книги, благодійність або військові облігації. Можливість відстеження купівельних звичок: існують побоювання, що програма може використовуватися для відстеження споживчих звичок громадян. Затримки з виплатами: іноді виникають затримки з виплатами кешбеку, що викликає невдоволення серед користувачів. Обмежена участь підприємців: не всі підприємці та надавачі послуг беруть участь у програмі, що обмежує вибір для споживачів. Народний депутат Ярослав Железняк нещодавно висловив серйозну критику стосовно фінансування програми Національний кешбек. За його словами, уряд в черговий раз витягнув 570 млн грн із резервного фонду для реалізації цієї ініціативи, попри те, що більшість коштів від виділених 5 мільярдів вже витрачено. Він наголосив, що в той час, коли країна бореться з дефіцитом фінансування для відновлення енергетики, закупівлі військової техніки та інших критичних потреб, такі “популістські” витрати вкрай недоречні. Замість того, щоб фінансувати програми, які допомагають країні в умовах війни, ми витрачаємо мільйони на 1000 Зеленського та кешбек з податків громадян. Програма Національний кешбек залишається масштабним соціально-економічним експериментом, що має як прихильників, так і критиків. Березневі показники демонструють значний інтерес громадян до цієї ініціативи, проте оцінити її реальний вплив на економіку можна буде лише з часом. Раніше ми розповідали, як зекономити електроенергію — читай про дієві лайфхаки, які значно зменшать суму у твоїй платіжці.А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: банк, соціальні виплати, Україна, фінанси Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter