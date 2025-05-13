Півмільярда на кешбек: чи виправдовує програма очікування українців

У березні 2025 року українці отримали рекордні 443 мільйони гривень у межах програми Національний кешбек.

Це найбільша сума виплат за один місяць з моменту запуску програми у вересні 2024 року.

Виплати отримали 3,4 мільйона осіб, які здійснили покупки товарів українського виробництва та активували відповідні картки у застосунку Дія.

Про це повідомляє пресслужба Дії

Як працює програма

Програма надає 10% кешбеку за купівлю споживчих товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі та придбаних у точках продажу, що беруть участь у програмі.

Щоб перевірити, чи є кешбек на той чи інший товар, можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку Дія.

На що можна витратити кешбек

Кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі.

Також їх можна спрямувати на благодійність або задонатити на ЗСУ

Критика та обмеження програми

Програма Національний кешбек, попри свої переваги, має низку недоліків, про які варто знати:

Незначний вплив на економіку: експерти зазначають, що програма не принесла очікуваного значного економічного ефекту. За оцінками, її вплив на ВВП у 2024 році був мінімальним, у межах статистичної похибки.

експерти зазначають, що програма не принесла очікуваного значного економічного ефекту. За оцінками, її вплив на ВВП у 2024 році був мінімальним, у межах статистичної похибки. Нерівні умови для бізнесу: програма виявилася більш вигідною для великих торгівельних мереж та виробників, тоді як малий бізнес не зміг повною мірою скористатися її умовами.

програма виявилася більш вигідною для великих торгівельних мереж та виробників, тоді як малий бізнес не зміг повною мірою скористатися її умовами. Ризики для банківської таємниці: підключаючись до програми, користувачі фактично надають банкам дозвіл на розкриття інформації про свої платіжні операції, що викликає занепокоєння щодо конфіденційності даних.

підключаючись до програми, користувачі фактично надають банкам дозвіл на розкриття інформації про свої платіжні операції, що викликає занепокоєння щодо конфіденційності даних. Несистемність нарахування кешбеку: споживачі скаржаться на незрозумілу логіку нарахування кешбеку, коли за ідентичні покупки в різних обставинах кошти можуть бути нараховані або ні.

споживачі скаржаться на незрозумілу логіку нарахування кешбеку, коли за ідентичні покупки в різних обставинах кошти можуть бути нараховані або ні. Обмеженість використання кешбеку: накопичені кошти можна витратити лише на чітко визначені категорії товарів та послуг, такі як комунальні платежі, ліки, книги, благодійність або військові облігації.

накопичені кошти можна витратити лише на чітко визначені категорії товарів та послуг, такі як комунальні платежі, ліки, книги, благодійність або військові облігації. Можливість відстеження купівельних звичок: існують побоювання, що програма може використовуватися для відстеження споживчих звичок громадян.

існують побоювання, що програма може використовуватися для відстеження споживчих звичок громадян. Затримки з виплатами: іноді виникають затримки з виплатами кешбеку, що викликає невдоволення серед користувачів.

іноді виникають затримки з виплатами кешбеку, що викликає невдоволення серед користувачів. Обмежена участь підприємців: не всі підприємці та надавачі послуг беруть участь у програмі, що обмежує вибір для споживачів.

Народний депутат Ярослав Железняк нещодавно висловив серйозну критику стосовно фінансування програми Національний кешбек.

За його словами, уряд в черговий раз витягнув 570 млн грн із резервного фонду для реалізації цієї ініціативи, попри те, що більшість коштів від виділених 5 мільярдів вже витрачено.

Він наголосив, що в той час, коли країна бореться з дефіцитом фінансування для відновлення енергетики, закупівлі військової техніки та інших критичних потреб, такі “популістські” витрати вкрай недоречні.

Замість того, щоб фінансувати програми, які допомагають країні в умовах війни, ми витрачаємо мільйони на 1000 Зеленського та кешбек з податків громадян.

Програма Національний кешбек залишається масштабним соціально-економічним експериментом, що має як прихильників, так і критиків. Березневі показники демонструють значний інтерес громадян до цієї ініціативи, проте оцінити її реальний вплив на економіку можна буде лише з часом.

Раніше ми розповідали, як зекономити електроенергію — читай про дієві лайфхаки, які значно зменшать суму у твоїй платіжці.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.