В Польше могут отменить направления к некоторым профильным врачам — что известно

Время всегда было самой ценной валютой в мире, ведь оно может стоить не только здоровья, но и жизни. Но иногда в попытке сэкономить его случаются неприятности и некоторые учреждения наоборот усугубляют ситуацию. Так произошло и с введением изменений о том, что к профильным врачам в стране обязательно нужно получить направление.

Из-за этого появились дополнительные неудобства для пациентов.

Поэтому польские врачи первичного звена выступили за расширение перечня профильных специалистов, к которым пациенты смогут попасть без необходимого направления семейного врача. Об этом сообщает портал для мигрантов в Польше Yavp.pl.

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Направление к профильным врачам в Польше — могут ли отменить

Согласно последнему отчету Национального фонда здоровья (NFZ), по состоянию на конец сентября 2023 года приема к окулисту ждали около 456 тысяч человек, 29 тысяч из которых — нуждались в срочной консультации.

В среднем прием окулиста взрослые пациенты в Польше могут ждать 81 день, а в срочных случаях — девять дней. Детям приходится ожидать еще дольше — 104 дня на обычный и 20 дней на срочный прием.

Такой долгий срок ожидания, в частности, обусловлен необходимостью выполнять требование получить направление к специалисту от семейного врача, которое существует с 2015 года. Поэтому люди вынуждены проходить не одну, а две очереди в конце концов.

В результате долгого ожидания приема пациенты с серьезными заболеваниями теряют недели, которые они могли потратить на соответствующее лечение. А вот отмена направлений не только поможет им в лечении, но и уменьшит сразу две очереди: как к офтальмологам, так и семейным врачам.

Потому омбудсмен, который опекает права пациентов, еще в 2018 году призвал отменить это требование. Только сейчас эксперты профсоюзного объединения работодателей в области здравоохранения Федерация Зеленогурского Соглашения вернулись к этому вопросу.

Направления от семейных врачей бессмысленны, ведь те не имеют ни подготовки, ни оборудования, чтобы обследовать пациентов, — говорит президент Ассоциации хирургов-окулистов Польши Роберт Рейдак.

К каким врачам в Польше можно без направления

Сейчас в Польше без направления можно попасть на бесплатный прием к следующим специалистам:

стоматолог;

гинеколог;

онколог;

психиатр;

венеролог.

Также не требуется направление и в экстренных случаях и ситуациях, которые могут угрожать жизни человека.

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