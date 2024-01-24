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В Польше могут отменить направления к некоторым профильным врачам — что известно

Даниэла Долотова, журналист сайта 24 января 2024, 08:00
В Польше могут отменить направления к некоторым профильным врачам — что известно
Фото: Pexels

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