Заболели за границей? Какие препараты можно купить в Польше без рецепта от врача

Европейская медицинская система работает несколько иначе, чем украинская. К примеру, в Польше перечень препаратов, которые можно купить в аптеках без рецепта, ограничен.

Если у тебя есть хронические заболевания, то без предварительного визита к врачу не обойтись. А свободно можно приобрести витамины, некоторые противопростудные и обезболивающие препараты.

Факты ICTV. Здоровье рассказали, какие именно лекарства можно приобрести в Польше без рецепта от врача.

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Обезболивающие и противовоспалительные средства

Очень популярные обезболивающие препараты работают на основе ибупрофена или парацетамола.

В Польше без рецепта можно приобрести:

Ибупрофен (Ibuprofen).

Кетонал (Ketonal).

Кетопрофен (Ketoprofen).

Аспирин (Aspiryna).

Парацетамол (Paracetamol).

Кстати, найти эти лекарства можно не только в аптеке, но и на АЗС, в супермаркетах и магазинах бытовой химии и косметики. Заказать препараты можно также онлайн.

Лекарства против гриппа и простуды

Против гриппа и простуды можно свободно купить:

Грипекс (Gripex). Терафлю (Teraflu Extra Grip). Лекарство от боли в горле Холинекс (Cholinex). Капли для носа Синупрет (Sinupret).

Из препаратов против кашля можно купить средства на основе гидрохлорида амброксола:

Мукосолван (MUCOSOLVAN Syrop).

Сироп Флегамина (Flegamina).

Пастилы от кашля и хрипоты Исла (Isla).

Препараты против ангины

В польских аптеках можно найти леденцы и спреи для лечения ангины:

Спрей для горла Тантум Верде (Tantum Verde). Таблетки от боли в горле Halset.

Средства против давления

Без рецепта продаются:

Боярышник (Głód).

Сок для регулировки давления Sok Vigano Aronia.

Novocardia.

Кардиохоль.

Чай Herbata на ciśnienie Herbapol.

Лекарства против аллергии

Если аллергия застала тебя внезапно, то можно купить в ближайшей аптеке:

Капли для носа для взрослых Otrivin Allergy и детей — Dla Dzieci. Таблетки от аллергии Allegra. Средство против аллергического ринита и конъюнктивита Amertil Bio.

Препараты против диареи

В борьбе с диареей тебе помогут:

Диосмектит.

Loper.

Laremid.

Stoperan.

Средства против молочницы и грибковых инфекций

Без рецепта ты можешь купить:

Albivag Kadefarm — вагинальные свечи. Canesten — вагинальные капсулы. Gynoxin Uno/Optima — вагинальные свечи с борной кислотой. Dermoxen Optima — гель для интимной гигиены.

Однако противогрибковые кремы на основе клотримазола можно купить только по рецепту.

Вообще при выборе препаратов ориентируйся на аббревиатуру ОТС, которой маркируют безрецептурные препараты.

Всегда внимательно читай инструкцию к медицинским средствам, следуй указаниям производителя и врача по дозировке и правилам приема препаратов. Выбирай только лицензированные аптеки и обращай внимание на срок годности лекарств.

Раньше мы рассказывали, как выбрать антигистаминные препараты в европейской аптеке.

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