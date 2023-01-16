Заболели за границей? Какие препараты можно купить в Польше без рецепта от врача

Европейская медицинская система работает несколько иначе, чем украинская. К примеру, в Польше перечень препаратов, которые можно купить в аптеках без рецепта, ограничен.
Если у тебя есть хронические заболевания, то без предварительного визита к врачу не обойтись. А свободно можно приобрести витамины, некоторые противопростудные и обезболивающие препараты.
Факты ICTV. Здоровье рассказали, какие именно лекарства можно приобрести в Польше без рецепта от врача.
Очень популярные обезболивающие препараты работают на основе ибупрофена или парацетамола.
В Польше без рецепта можно приобрести:
Кстати, найти эти лекарства можно не только в аптеке, но и на АЗС, в супермаркетах и магазинах бытовой химии и косметики. Заказать препараты можно также онлайн.
Против гриппа и простуды можно свободно купить:
Из препаратов против кашля можно купить средства на основе гидрохлорида амброксола:
В польских аптеках можно найти леденцы и спреи для лечения ангины:
Без рецепта продаются:
Если аллергия застала тебя внезапно, то можно купить в ближайшей аптеке:
В борьбе с диареей тебе помогут:
Без рецепта ты можешь купить:
Однако противогрибковые кремы на основе клотримазола можно купить только по рецепту.
Вообще при выборе препаратов ориентируйся на аббревиатуру ОТС, которой маркируют безрецептурные препараты.
Всегда внимательно читай инструкцию к медицинским средствам, следуй указаниям производителя и врача по дозировке и правилам приема препаратов. Выбирай только лицензированные аптеки и обращай внимание на срок годности лекарств.
Раньше мы рассказывали, как выбрать антигистаминные препараты в европейской аптеке.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!