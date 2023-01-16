Захворіли за кордоном? Які препарати можна купити в Польщі без рецепта лікаря

Європейська медична система працює дещо інакше, ніж українська. Наприклад, у Польщі перелік препаратів, які можна купити в аптеках без рецепта, досить обмежений.

Якщо ти маєш хронічні захворювання, то без попереднього візиту до лікаря не обійтись. Натомість вільно можна придбати вітаміни, деякі протизастудні та знеболювальні препарати.

Факти ICTV.Здоров’я розповіли, які саме ліки можна придбати в Польщі без рецепта від лікаря.

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Знеболювальні та протизапальні засоби

Дуже популярні знеболювальні препарати працюють на основі ібупрофену або парацетамолу.

У Польщі без рецепта можна придбати:

Ібупрофен (Ibuprofen).

Кетонал (Ketonal).

Кетопрофен (Ketoprofen).

Аспірин (Aspiryna).

Парацетамол (Paracetamol).

До речі, знайти ці ліки можна не тільки в аптеці, а й на АЗС, у супермаркетах та магазинах побутової хімії та косметики. Замовити препарати також можна онлайн.

Ліки проти грипу та застуди

Проти грипу та застуди можна вільно купити:

Грипекс (Gripex). Терафлю (Teraflu Extra Grip). Ліки від болю в горлі Холінекс (Cholinex). Краплі для носа Синупрет (Sinupret).

З препаратів проти кашлю можна купити засоби на основі амброксолу гідрохлориду:

Мукосолван (MUCOSOLVAN Syrop).

Сироп Флегаміна (Flegamina).

Пастили від кашлю та хрипоти Ісла (Isla).

Препарати проти ангіни

У польських аптеках можна знайти льодяники та спреї для лікування ангіни:

Спрей для горла Тантум Верде (Tantum Verde). Таблетки від болю в горлі Halset.

Засоби проти тиску

Без рецепта продаються:

Глід (Głód).

Сік для регулювання тиску Sok Vigano Aronia.

Novocardia.

Cardiochol.

Чай Herbata na ciśnienie Herbapol.

Ліки проти алергії

Якщо алергія застала тебе раптово, то можна купити в найближчій аптеці:

К раплі для носа для дорослих Otrivin Allergy та дітей — Dla Dzieci. Таблетки від алергії Allegra. Засіб проти алергічного риніту та кон’юнктивіту Amertil Bio.

Препарати проти діареї

У боротьбі з діареєю тобі допоможуть:

Діосмектит.

Loper.

Laremid.

Stoperan.

Засоби проти молочниці та грибкових інфекцій

Без рецепта ти можеш купити:

Albivag Kadefarm — вагінальні свічки. Canesten — вагінальні капсули. Gynoxin Uno/Optima — вагінальні свічки з борною кислотою. Dermoxen Optima — гель для інтимної гігієни.

Однак протигрибкові креми на основі клотримазолу можна купити лише за рецептом.

Загалом під час вибору препаратів орієнтуйся на абревіатуру ОТС, якою маркують безрецептурні препарати.

Завжди уважно читай інструкцію до медичних засобів, дотримуйся вказівок виробника та лікаря щодо дозування і правил прийому препаратів. Обирай лише ліцензовані аптеки та звертай увагу на термін придатності ліків.

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