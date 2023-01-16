Захворіли за кордоном? Які препарати можна купити в Польщі без рецепта лікаря

Європейська медична система працює дещо інакше, ніж українська. Наприклад, у Польщі перелік препаратів, які можна купити в аптеках без рецепта, досить обмежений.
Якщо ти маєш хронічні захворювання, то без попереднього візиту до лікаря не обійтись. Натомість вільно можна придбати вітаміни, деякі протизастудні та знеболювальні препарати.
Факти ICTV.Здоров’я розповіли, які саме ліки можна придбати в Польщі без рецепта від лікаря.
Дуже популярні знеболювальні препарати працюють на основі ібупрофену або парацетамолу.
У Польщі без рецепта можна придбати:
До речі, знайти ці ліки можна не тільки в аптеці, а й на АЗС, у супермаркетах та магазинах побутової хімії та косметики. Замовити препарати також можна онлайн.
Проти грипу та застуди можна вільно купити:
З препаратів проти кашлю можна купити засоби на основі амброксолу гідрохлориду:
У польських аптеках можна знайти льодяники та спреї для лікування ангіни:
Без рецепта продаються:
Якщо алергія застала тебе раптово, то можна купити в найближчій аптеці:
У боротьбі з діареєю тобі допоможуть:
Без рецепта ти можеш купити:
Однак протигрибкові креми на основі клотримазолу можна купити лише за рецептом.
Загалом під час вибору препаратів орієнтуйся на абревіатуру ОТС, якою маркують безрецептурні препарати.
Завжди уважно читай інструкцію до медичних засобів, дотримуйся вказівок виробника та лікаря щодо дозування і правил прийому препаратів. Обирай лише ліцензовані аптеки та звертай увагу на термін придатності ліків.
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