Сильные порывы ветра и гололед? Украинцев предупреждают о непогоде — когда ждать

Весна — девушка мнительная: сегодня теплая и ласковая, а завтра — грозовая и штормовая. Так что планы следует строить в соответствии с прогнозом погоды.

В ГСЧС сообщили, что Украину ждет сильная непогода. Какие области могут оказаться в эпицентре циклона и к чему готовиться — читай в материале.

Непогода в Украине: предупреждение от ГСЧС

28 марта в большинстве западных, северных, а также Винницкой, Черкасской и Одесской областях прогнозируют значительные осадки в виде дождя и мокрого снега.

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На дорогах западных и северных областей местами гололед, а порывы ветра будут достигать 17-22 м/с, в западных областях — местами 25 м/с.

— Смена погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, — пишут в ГСЧС. А также предупреждают о I уровне опасности, желтом.

29-30 марта ожидается ослабление осадков и ветра. На дорогах, кроме Юга страны, местами будет гололед.

Также синоптики предупреждают, что ночью может быть понижение температуры до -7°C, днем до +7°C тепла.

В Киеве и области 28 марта днем ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также порывы ветра 17-22 м/с, на дорогах — гололед.

ГСЧС также призывает водителей не пренебрегать правилами дорожного движения и внимательно следить за дорогой.

Не превышайте скорость, соблюдайте безопасную дистанцию, откажитесь от рискованных маневрирований!

Такие похолодания будут непродолжительными. А вот какая будет погода в апреле — читай в нашем другом материале.

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