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Сильные порывы ветра и гололед? Украинцев предупреждают о непогоде — когда ждать

Виктория Мельник, редактор сайта 27 марта 2023, 15:30
Непогода в Украине
Фото: Pexels

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