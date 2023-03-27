Сильные порывы ветра и гололед? Украинцев предупреждают о непогоде — когда ждать

Весна — девушка мнительная: сегодня теплая и ласковая, а завтра — грозовая и штормовая. Так что планы следует строить в соответствии с прогнозом погоды.
В ГСЧС сообщили, что Украину ждет сильная непогода. Какие области могут оказаться в эпицентре циклона и к чему готовиться — читай в материале.
28 марта в большинстве западных, северных, а также Винницкой, Черкасской и Одесской областях прогнозируют значительные осадки в виде дождя и мокрого снега.
На дорогах западных и северных областей местами гололед, а порывы ветра будут достигать 17-22 м/с, в западных областях — местами 25 м/с.
На дорогах западных и северных областей местами гололед, а порывы ветра будут достигать 17-22 м/с, в западных областях — местами 25 м/с.
— Смена погодных условий может привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, — пишут в ГСЧС. А также предупреждают о I уровне опасности, желтом.
29-30 марта ожидается ослабление осадков и ветра. На дорогах, кроме Юга страны, местами будет гололед.
Также синоптики предупреждают, что ночью может быть понижение температуры до -7°C, днем до +7°C тепла.
В Киеве и области 28 марта днем ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также порывы ветра 17-22 м/с, на дорогах — гололед.
ГСЧС также призывает водителей не пренебрегать правилами дорожного движения и внимательно следить за дорогой.
Не превышайте скорость, соблюдайте безопасную дистанцию, откажитесь от рискованных маневрирований!
Не превышайте скорость, соблюдайте безопасную дистанцию, откажитесь от рискованных маневрирований!
Такие похолодания будут непродолжительными. А вот какая будет погода в апреле — читай в нашем другом материале.
Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!